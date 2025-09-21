Megdöbbentő számok: több száz tonna fémhulladék írható egy férfi számlájára

Veszélyes hulladékra és különösen jelentős mennyiségű hulladékra folytatólagosan elkövetett hulladékgazdálkodás rendjének megsértése bűntette miatt emelt vádat a Gyulai Járási Ügyészség, és vádiratában közérdekű munka büntetés kiszabására tett indítványt egy 57 éves büntetett előéletű eleki férfival szemben, aki engedély nélkül gyűjtött fémhulladékot és akkumulátorokat.

Órási mennyiségű fémhulladékot szedett össze. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Fémhulladékból óriási mennyiséget hozott össze

A férfi a 2020 márciusa és 2025 márciusa közötti időszakban Eleken és a környező településeken fémhulladékot, illetve akkumulátorokat gyűjtött, azaz hulladékgazdálkodási tevékenységet folytatott, azonban a hulladék gyűjtésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel nem rendelkezett. A férfi ebben az időszakban Eleken és a környező településeken gépjárművel és utánfutóval lassú tempóban közlekedett, és miután az ott lakók megtudták, hogy hulladékgyűjtéssel foglalkozik, a náluk keletkezett hulladékot, akkumulátorokat elszállítás fejében neki adták. A férfi az összegyűjtött hulladékot eleki házának udvarára szállította, szétválogatta, feldarabolta, és amikor egy bizonyos mennyiség összegyűlt, fémkereskedőnek értékesítette.

Ebben az időszakban a férfi összesen 292 ezer kiló fémhulladékot gyűjtött össze, amelyet 1054 alkalommal értékesített engedéllyel rendelkező fémkereskedőnek, valamint további 99 alkalommal értékesített összesen közel 4800 kiló tömegben veszélyes hulladéknak minősülő ólom akkumulátort – tájékoztatott Békés Vármegyei Főügyészség.