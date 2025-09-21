szeptember 21., vasárnap

Baleset

1 órája

Kimászott a felborult autó sofőrje, kiderült, mi történt vele

Vésztő közelében borult árokba egy autó vasárnap délután, most kiderült, mi történt a sofőrrel.

A személyautó lesodródott az úttestről és árokba borult a 4234-es út Doboz felé vezető szakaszán, Vésztő magasságában, a sofőr ki tudott szállni. Kecskés Lilla, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs szervezője kérdésünkre kifejtette, a helyszínről egy 40 év körüli nőt könnyebb sérülésekkel szállítottak a mentők kórházba.

Mentőautó vitte kórházba a megsérült nőt.
Fotó: Illusztráció: MW

 

Békésen egy gyermek sérült meg

Nem ez volt az egyetlen baleset vasárnap: Békés külterületén ketten sérültek meg, köztük egy gyermek.

 

