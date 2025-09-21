Baleset
1 órája
Kimászott a felborult autó sofőrje, kiderült, mi történt vele
Vésztő közelében borult árokba egy autó vasárnap délután, most kiderült, mi történt a sofőrrel.
A személyautó lesodródott az úttestről és árokba borult a 4234-es út Doboz felé vezető szakaszán, Vésztő magasságában, a sofőr ki tudott szállni. Kecskés Lilla, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs szervezője kérdésünkre kifejtette, a helyszínről egy 40 év körüli nőt könnyebb sérülésekkel szállítottak a mentők kórházba.
Békésen egy gyermek sérült meg
Nem ez volt az egyetlen baleset vasárnap: Békés külterületén ketten sérültek meg, köztük egy gyermek.
1 órája
Cserbenhagyás Békéscsabán: gyalogátkelőhelyen gázolták el a gyalogost
