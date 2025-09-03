Nem számítottak rá a rendőrök, hogy egy gyilkosság helyszínén kopogtatnak

Azért kopogtattak a rendőrök a medgyesegyházi fejszés gyilkosnál, mert egy betöréssel kapcsolatban felmerült a neve, és el akarták a 72 éves férfit számoltatni. A házban azonban egy holttestet találtak. A rendőrök rögtön őrizetbe vették, emberölés miatt nyomozást rendeltek el, a Békés Vármegyei Főügyészség kezdeményezésére pedig aztán a Békéscsabai Járásbíróságon elrendelték a férfi letartóztatását. A vádemelést követően pedig a Gyulai Törvényszéken tárgyalták az ügyet, és most született ítélet.

A medgyesegyházi fejszés gyilkos ügyében nem jogerős ítélet született a Gyulai Törvényszéken. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Összevesztek a pénzen, majd a lesújtott áldozatára a fejszés gyilkos

A vádhatóság szerint a vádlott és a sértett régóta ismerték egymást, a vádlott időnként segített is a tőle pénzt kérő sértett számára, akit emiatt élősködő embernek tartott, haragudott rá. Egyszer pont egy pénzes ügy miatt vitatkoztak össze, a 72 éves férfi pedig dühös lett, és egy fejszével lesújtott a sértett fejére. Bár a sértett próbált védekezni, a vádlott addig ütötte, amíg azt nem vette észre, hogy eszméletlen és nem mozdul. A sértett a helyszínen életét vesztette.

Azt mondta a vádlott, hogy megtámadta a sértett, és ő csak védekezett

A 72 éves férfi korábban a Gyulai Törvényszéken elismerte a betörés mellett az emberölést is, mindezt beismerő vallomásként nem tudták értékelni, ugyanis lényegében jogos védelemre hivatkozott. Arra, hogy az áldozata megtámadta, és hogy ő csak ezt követően fújta le paprika spray-vel, ütötte kalapáccsal, illetve sújtott le rá, a fejére egy fejszével több alkalommal. A tanúk azt mondták, hogy a vádlott soha senkit sem bántott, nem ivott, nem dohányzott, a sértett, az áldozata viszont hajléktalanszerű életmódot folytatott, többször kunyerált tőle.

Bűnösnek mondták ki a 72 éves férfit a Gyulai Törvényszéken

A minap a Gyulai Törvényszéken a 72 éves férfit

emberölés

és lopás

miatt mondták ki bűnösnek. Ezért 11 év fegyházbüntetésre ítélték, amelyből nem bocsátható feltételes szabadságra, valamint 10 évre eltiltották a közügyek gyakorlásától. Emellett kötelezték az eljárás során felmerült bűnügyi költség megfizetésére is — ismertették a Gyulai Törvényszék közleményében. Az ítélet nem jogerős, így az ügy a Szegedi Ítélőtáblán folytatódhat.