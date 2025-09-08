Ráesett egy faág – hivatalosan ezért tört tropára az autó, de aztán kiderült az igazság

Faág esett az autóra. Ezt mondta egy 28 éves szeghalmi nő ismerősének, amikor együtt megnézték a férfi összetört autóját. Később kiderült, hogy valójában a nő okozta a kárt. Korábban háztartási munkát végzett az idős embernél, de mostanában jórészt kölcsönkérni járt a nyugdíjashoz, akinek mindig megesett rajta a szíve, ezért engedte be magához szombaton is. Még magára is hagyta egy időre a házában, amíg elment bevásárolni. Amikor hazaért, a nő távozott. Később újra megjelent és közölte a férfivel, hogy ráesett egy faág az autójára.

Faág esett az autóra - állította a nő, de kicsit más történt. Fotó: Shutterstock

Faág esett az autóra, a motorháztető meleg volt

A motorháztető meleg volt, a tulajdonos ebből gondolta, hogy más történhetett, a tudta és engedélye nélkül a nő mehetett az autóval. Kiderült, hogy így volt, és a kocsit a bejárónő Füzesgyarmaton összetörte.

A baleset szerencsére nem járt személyi sérüléssel, de az autóban több tízezer forint kár keletkezett. A nő ellen a Szeghalmi Rendőrkapitányság jármű önkényes elvétele bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt eljárást eljárás indított.

Ehhez hasonló esetek több alkalommal is előfordultak a közelmúltban a vármegyében.