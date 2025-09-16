szeptember 16., kedd

Kiszáradt

44 perce

Beköszönt a fa a családi házba, azonnal hívták a tűzoltókat

Címkék#veszélyes#fa#tűzoltók#Békéscsaba

Kiszáradt fa dőlt egy lakóház előtetőjére

Beol.hu

Kiszáradt fa dőlt egy lakóház előtetőjére hétfőn délelőtt Békéscsabán, a Kastély utcában. 

Kiszáradt fa dőlt egy lakóház előtetőjére. Fotó: BM OKF

A békéscsabai hivatásos tűzoltók láncfűrésszel, valamint kötél és dugólétra segítségével eltávolították a fát. Személyi sérülés nem történt és az épület sem károsodott.

Kiszáradt fa dőlt egy lakóház előtetőjére Békéscsabán

Fotók: BM OKF

 

