Kiszáradt
44 perce
Beköszönt a fa a családi házba, azonnal hívták a tűzoltókat
Kiszáradt fa dőlt egy lakóház előtetőjére
Kiszáradt fa dőlt egy lakóház előtetőjére hétfőn délelőtt Békéscsabán, a Kastély utcában.
A békéscsabai hivatásos tűzoltók láncfűrésszel, valamint kötél és dugólétra segítségével eltávolították a fát. Személyi sérülés nem történt és az épület sem károsodott.
Kiszáradt fa dőlt egy lakóház előtetőjére BékéscsabánFotók: BM OKF
Ezt ne hagyja ki!Bringás reggeli
4 órája
Meglepetéssel várták a kerékpárosokat négy helyszínen – videóval, galériával
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre