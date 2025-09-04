1 órája
Prostituáltnak adta el a barátnőjét egy autóért cserébe a kábítószerfüggő férfi
Nem zárult le első fokon egy szokatlan fordulatokkal teli büntetőügy, fellebbezések után folytatódik az eljárás. Emberkereskedelem miatt kerülnek újra bíróság elé a vádlottak.
A Szegedi Fellebbviteli Főügyészség másodfokú eljárásban a büntetések súlyosítását indítványozta annak a szegedi férfinak és társainak ügyében, akik évekkel ezelőtt emberkereskedelemben vettek részt – tájékoztatott a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség.
Futtatók kezére adta a barátnőjét egy autóért cserébe
Az elsőfokon eljárt Gyulai Törvényszék ítélete szerint a kábítószerfüggő férfi 2017 elején barátnőjét egy személyautóért cserébe átadta egy szegedi párnak. A nő később rájött, hogy eladták, de futtatói nem engedték szabadon, bántalmazták, és prostitúcióra kényszerítették előbb Szegeden, majd több külföldi városban. A teljes bevételét elvették tőle.
Később egy másik, prostituáltak futtatásával foglalkozó magyar férfi befolyása alá került, akiben a megmentőjét látta, de neki is át kellett adnia minden keresetét.
A fiatal nő végül csak egy külföldi férfi segítségével tudott megszökni.
Emberkereskedelem miatt kell felelnie
A Gyulai Törvényszék az elkövetőket emberkereskedelem és kitartottság bűntettében találta bűnösnek, a lányt eladó férfit emellett kábítószer birtoklásáért is elítélték. Velük szemben
- 5–7 év közötti fegyházbüntetést és
- közügyektől eltiltást szabtak ki,
- míg két női vádlott felfüggesztett börtönbüntetést kapott.
Az ítélet nem jogerős: az ügyészség a büntetések súlyosítását, míg a védelem enyhítést, illetve felmentést kért. A Szegedi Fellebbviteli Főügyészség álláspontja szerint azonban az elkövetett bűncselekmények súlyára tekintettel indokolt a szigorúbb ítélet.
Az ügy másodfokon a Szegedi Ítélőtáblán folytatódik.
