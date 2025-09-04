Prostituáltnak adta el a barátnőjét egy autóért cserébe a kábítószerfüggő férfi

A Szegedi Fellebbviteli Főügyészség másodfokú eljárásban a büntetések súlyosítását indítványozta annak a szegedi férfinak és társainak ügyében, akik évekkel ezelőtt emberkereskedelemben vettek részt – tájékoztatott a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség.

Eladta a barátnőjét egy autóért, emberkereskedelem miatt kell felelnie. Illusztráció: Shutterstock

Futtatók kezére adta a barátnőjét egy autóért cserébe

Az elsőfokon eljárt Gyulai Törvényszék ítélete szerint a kábítószerfüggő férfi 2017 elején barátnőjét egy személyautóért cserébe átadta egy szegedi párnak. A nő később rájött, hogy eladták, de futtatói nem engedték szabadon, bántalmazták, és prostitúcióra kényszerítették előbb Szegeden, majd több külföldi városban. A teljes bevételét elvették tőle.

Később egy másik, prostituáltak futtatásával foglalkozó magyar férfi befolyása alá került, akiben a megmentőjét látta, de neki is át kellett adnia minden keresetét.

A fiatal nő végül csak egy külföldi férfi segítségével tudott megszökni.

Emberkereskedelem miatt kell felelnie

A Gyulai Törvényszék az elkövetőket emberkereskedelem és kitartottság bűntettében találta bűnösnek, a lányt eladó férfit emellett kábítószer birtoklásáért is elítélték. Velük szemben

5–7 év közötti fegyházbüntetést és

közügyektől eltiltást szabtak ki,

míg két női vádlott felfüggesztett börtönbüntetést kapott.

Az ítélet nem jogerős: az ügyészség a büntetések súlyosítását, míg a védelem enyhítést, illetve felmentést kért. A Szegedi Fellebbviteli Főügyészség álláspontja szerint azonban az elkövetett bűncselekmények súlyára tekintettel indokolt a szigorúbb ítélet.

Az ügy másodfokon a Szegedi Ítélőtáblán folytatódik.