Eltűnés miatt keresték az orosházi lányt, emberkereskedőktől szabadították ki – borzalmas, amit átélt

Egy 17 éves orosházi lányt mentettek ki a Pest vármegyei rendőrök egy ceglédi panzióból. A kamasz másfél hónapja tűnt el, azóta semmit sem tudtak róla. Mint kiderült, emberkereskedelem áldozata lett, fogvatartói külföldön és Magyarországon is kizsákmányolták – számoltak be az esetről a Rendészeti Államtitkárság Facebook-oldalán.

Ausztriában kényszerítették prostitúcióra

A lányt egy békéscsabai buszmegállóból csalták el Ausztriába, ahol egy ismeretlen férfi kényszerítette prostitúcióra. Később egy 67 éves tóalmási férfi és egy 29 éves pilisi nő vette át az irányítást. Bár a fiatal kezdetben tiltakozott, bántalmazás és hamis ígéretek hatására végül napi öt-hat klienssel kellett együtt lennie. Róla készült fényképekkel német nyelvű weboldalakon hirdették, a keresetét pedig kizárólag futtatói kapták.

A ceglédi panzióban ért véget a rémálom, emberkereskedelem miatt indult eljárás

Augusztus végén futtatói „üzleti ügyben” Magyarországra utaztak, magukkal hozva a lányt. A „munkáltatójától” kapott egy mobiltelefont a kuncsaftokkal való kapcsolattartáshoz, a ceglédi panzióból erről a készülékről sikerült értesítenie az édesanyját, aki riasztotta a nagymamát, majd a rendőrséget. A kiérkező egyenruhások megtalálták az eltűnés miatt körözött lányt, és elfogták a két emberkereskedőt.

A gyanúsítottakat letartóztatták, ellenük tizennyolcadik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberkereskedelem és kényszermunka bűntettének gyanúja miatt indult eljárás.

