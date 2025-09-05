szeptember 5., péntek

Emberkereskedelem

3 órája

Eltűnés miatt keresték az orosházi lányt, emberkereskedőktől szabadították ki – borzalmas, amit átélt

Címkék#elfogás#eltűnés#emberkereskedelem#prostitúció

Egy 17 éves orosházi lányt szabadítottak ki a rendőrök egy ceglédi panzióból, miután másfél hónapig semmit sem tudtak róla. Az ügy hátterében emberkereskedelem áll, amelynek során a fiatalt Ausztriában és Magyarországon is prostitúcióra kényszerítették. A gyanúsítottakat elfogták és letartóztatták.

Beol.hu

Egy 17 éves orosházi lányt mentettek ki a Pest vármegyei rendőrök egy ceglédi panzióból. A kamasz másfél hónapja tűnt el, azóta semmit sem tudtak róla. Mint kiderült, emberkereskedelem áldozata lett, fogvatartói külföldön és Magyarországon is kizsákmányolták – számoltak be az esetről a Rendészeti Államtitkárság Facebook-oldalán.  

Emberkereskedelem áldozata lett, prostitúcióra kényszerítették a kamasz lányt
Emberkereskedelem áldozata lett az az orosházi lány, akit eltűnés miatt köröztek. Illusztráció: Shutterstock

Ausztriában kényszerítették prostitúcióra

A lányt egy békéscsabai buszmegállóból csalták el Ausztriába, ahol egy ismeretlen férfi kényszerítette prostitúcióra. Később egy 67 éves tóalmási férfi és egy 29 éves pilisi nő vette át az irányítást. Bár a fiatal kezdetben tiltakozott, bántalmazás és hamis ígéretek hatására végül napi öt-hat klienssel kellett együtt lennie. Róla készült fényképekkel német nyelvű weboldalakon hirdették, a keresetét pedig kizárólag futtatói kapták.

A ceglédi panzióban ért véget a rémálom, emberkereskedelem miatt indult eljárás

Augusztus végén futtatói „üzleti ügyben” Magyarországra utaztak, magukkal hozva a lányt. A „munkáltatójától” kapott egy mobiltelefont a kuncsaftokkal való kapcsolattartáshoz, a ceglédi panzióból erről a készülékről sikerült értesítenie az édesanyját, aki riasztotta a nagymamát, majd a rendőrséget. A kiérkező egyenruhások megtalálták az eltűnés miatt körözött lányt, és elfogták a két emberkereskedőt.

A gyanúsítottakat letartóztatták, ellenük tizennyolcadik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberkereskedelem és kényszermunka bűntettének gyanúja miatt indult eljárás.

Eladta a barátnőjét egy autóért a drogos férfi

Hasonló esetről számoltunk be a minap. Mint megírtuk, a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség a büntetések súlyosítását indítványozta annak a szegedi férfinak és társainak ügyében, akik évekkel ezelőtt emberkereskedelem miatt kerültek bíróság elé. A kábítószerfüggő férfi barátnőjét egy autóért adta át futtatóknak, akik a nőt bántalmazták, majd Szegeden és külföldön prostitúcióra kényszerítették. Az ügy most a Szegedi Ítélőtábla elé került.

 

 

