Mintha a föld nyelte volna el őket, kétségbeesetten keresik ezeket az embereket

Hazánkban évente több tízezer ember eltűnését jelentik be, közülük több mint 18 ezer a kiskorúak száma. A bejelentett kiskorú eltűnések többsége megoldódik: körülbelül egyharmada egy napon belül, a másik harmada egy héten belül, a fennmaradó, kicsivel több mint egyharmad fiatal pedig egy hónapon belül előkerül. Sajnos évente 2500-3000 kiskorú sorsa nem oldódik meg, és hosszú távon sem tudják felkutatni őket. Mi most átnéztük a régebben, akár több évtizede eltűnt személyek 2025-ben fellelhető információit. Sajnos az ismeretlen helyen lévő személyek listája azóta csak nőtt, és róluk a mai napig semmit nem tudni, hogy hova tűnhettek.

Eltűnt személyek: sokan vannak, akiknek Békés vármegyében veszett nyoma, és még nem találták meg őket. Fotó: shutterstock.com

Az eltűnt személyekről még ma sem tudnak semmit

Viszonylag friss annak a fiatalnak a körözése, aki 2025 áprilisában tűnt el. Farkas Tibor Gyulán született 2008. március 16-án, és mint eltűnt, ismeretlen helyen lévő személyt a Békéscsabai Rendőrkapitányság keresi.

Eltűnt: Farkas Tibornak 2025. április 6-án veszett nyoma. Fotó: police.hu

Az eltűntek között fiatalok is vannak

2023. április 25-én tűnt el Horváth Marietta, aki ugyancsak Gyulán született 2007. december 22-én. A lány hajszíne vörös, és vállig ér. A megjegyzésben ez olvasható: tetoválással nem rendelkezik, ismert betegsége és öngyilkossági szándéka nincs.

Horváth Marietta 2025 áprilisában tűnt el. Fotó: police.hu

A Békési Rendőrkapitányság már két éve keresi azt a lányt, akinek 2023 augusztusában veszett nyoma. Szabó Melinda Lilla Gyulán született 2009. augusztus 21-én, eltűnésekor pedig rózsaszín blúzt, fekete nadrágot, és fekete harisnyát viselt. A 161-165 cm magas lány testalkata vékony, hajának természetes színe pedig szőke.

Szabó Melinda Lilla Gyulán született 2009-ben. Fotó: police.hu

2014. július elsején veszett nyoma egy békési férfinak. Szabó Mihály Istvánról azóta nem tudni semmit. Az akkor 78 éves férfi 1936. július 18-án született, körözését pedig a Békési Rendőrkapitányság rendelte el.

Szabó Mihály István 2014-ben tűnt el. Fotó: police.hu

Ugyancsak 2014-ben veszett nyoma az akkor 77 éves Tar Gyulának. A férfi Békéscsabán született 1937. június 18-án, és 11 évvel ezelőtt, november 14-én tűnt el. Körözését ugyancsak a Békési Rendőrkapitányság rendelte el.

Tar Gyula 2014. november 14-én tűnt el. Fotó: police.hu

2010. novemberében Békésen látták utoljára Fehér Pálnét, aki Csepelen született 1945. március 4-én. Leánykori nevén Fazekas Erzsébet Máriát, mint eltűnt, ismeretlen helyen lévő személyt körözi a Békési Rendőrkapitányság.