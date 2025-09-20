2 órája
Mintha a föld nyelte volna el őket, kétségbeesetten keresik ezeket az embereket
Az olasz vadász, a csepeli nyugdíjas és az orosházi diáklány, Farkas Helga. Közös bennük, hogy mint eltűnt, ismeretlen helyen lévő személyeket keresi őket még ma is a rendőrség. Vannak, akik már több évtizede bővítik az eltűnt személyek listáját, de még most sem tudni róluk semmit.
Hazánkban évente több tízezer ember eltűnését jelentik be, közülük több mint 18 ezer a kiskorúak száma. A bejelentett kiskorú eltűnések többsége megoldódik: körülbelül egyharmada egy napon belül, a másik harmada egy héten belül, a fennmaradó, kicsivel több mint egyharmad fiatal pedig egy hónapon belül előkerül. Sajnos évente 2500-3000 kiskorú sorsa nem oldódik meg, és hosszú távon sem tudják felkutatni őket. Mi most átnéztük a régebben, akár több évtizede eltűnt személyek 2025-ben fellelhető információit. Sajnos az ismeretlen helyen lévő személyek listája azóta csak nőtt, és róluk a mai napig semmit nem tudni, hogy hova tűnhettek.
Az eltűnt személyekről még ma sem tudnak semmit
Viszonylag friss annak a fiatalnak a körözése, aki 2025 áprilisában tűnt el. Farkas Tibor Gyulán született 2008. március 16-án, és mint eltűnt, ismeretlen helyen lévő személyt a Békéscsabai Rendőrkapitányság keresi.
Az eltűntek között fiatalok is vannak
2023. április 25-én tűnt el Horváth Marietta, aki ugyancsak Gyulán született 2007. december 22-én. A lány hajszíne vörös, és vállig ér. A megjegyzésben ez olvasható: tetoválással nem rendelkezik, ismert betegsége és öngyilkossági szándéka nincs.
A Békési Rendőrkapitányság már két éve keresi azt a lányt, akinek 2023 augusztusában veszett nyoma. Szabó Melinda Lilla Gyulán született 2009. augusztus 21-én, eltűnésekor pedig rózsaszín blúzt, fekete nadrágot, és fekete harisnyát viselt. A 161-165 cm magas lány testalkata vékony, hajának természetes színe pedig szőke.
2014. július elsején veszett nyoma egy békési férfinak. Szabó Mihály Istvánról azóta nem tudni semmit. Az akkor 78 éves férfi 1936. július 18-án született, körözését pedig a Békési Rendőrkapitányság rendelte el.
Ugyancsak 2014-ben veszett nyoma az akkor 77 éves Tar Gyulának. A férfi Békéscsabán született 1937. június 18-án, és 11 évvel ezelőtt, november 14-én tűnt el. Körözését ugyancsak a Békési Rendőrkapitányság rendelte el.
2010. novemberében Békésen látták utoljára Fehér Pálnét, aki Csepelen született 1945. március 4-én. Leánykori nevén Fazekas Erzsébet Máriát, mint eltűnt, ismeretlen helyen lévő személyt körözi a Békési Rendőrkapitányság.
2008 tavaszán veszett nyoma annak a férfinak, akinek körözését a Békési Rendőrkapitányság rendelte el. Fövényi István 1956. május 4-én született Békésen, és 15 évvel ezelőtt, április 25-én tűnt el.
A Békéscsabai Rendőrkapitányság még 2008. január elsején rendelte el az akkor 55 éves Gulyás Ferenc körözését, mint eltűnt, ismeretlen helyen lévő személyt. A férfi Esztergomban született 1953. szeptember 26-án, és már 15 éve nem tud róla senki semmit.
Tizenkilenc évvel ezelőtt kezdték el keresni Jónás István Jánost, akinek 2006. január elsején veszett nyoma. A férfi Békésen született 1963. november 6-án. Mint eltűnt, ismeretelne helyen lévő személyt a Békési Rendőrkapitányság körözi.
Már 21 éve tűnt el az a férfi, akinek körözését a Békési Rendőrkapitányság rendelte el 2004. április 14-én. Galbács József 1931. január 18-án született Öcsödön, és mint eltűnt, ismeretlen helyen lévő személyt keresik a rendőrök még ma is.
Juhász István Ákos 23 évvel ezelőtt tűnt el. Az 1961. március 19-én Ózdon született férfi körözését a Békési Rendőrkapitányság rendelte el. A férfi eltűnésének dátuma: 2002. március 11.
Egy olasz férfi is a körözési listán van, aki még 28 évvel ezelőtt tűnt el. Vincenzo Verdini Iesi-ben született 1954. február 26-án, és itt veszett nyoma 1997. május elsején.
- A férfi gyakran járt Magyarországra szervezett vadászatokra, utoljára Békésen látták.
- Autóját nyolc nappal később, Budapesten találták meg – feltörve.
- Körözését ugyancsak a Békési Rendőrkapitányság rendelte el. Az esetről cikkünk végén egy videót is láthatnak.
Ki ne emlékezne Farkas Helga esetére? Az orosházi diáklányt 34 évvel ezelőtt a Szeged és Orosháza közötti autóúton rabolták el. Farkas Helga Tünde körözését a Nemzeti Nyomozó Iroda adta ki még aznap, 1991. június 27-én. Azóta eltelt több mint három évtized, de a rejtélyre még most sincsenek megnyugtató válaszok. A gimnazista lány édesapja 2022-ben hunyt el. Farkas Imre soha sem adta fel a reményt. Évtizedekig hitt abban, hogy szeretett lányát élve vagy halva megtalálja, az emberrablás tetteseit pedig bíróság elé állítják.
Aki az eltűnt személyekről bármilyen információval rendelkezik, az hívja a Telefontanú zöld számát (06-80-555-111), vagy a körözést elrendelő Békéscsabai Rendőrkapitányságot (06-66-523-700), illetve a Békési Rendőrkapitányságot (06-66-411-644).
Nemrégiben egy eltűnés miatt körözött 17 éves orosházi lányt szabadítottak ki a rendőrök egy ceglédi panzióból, miután másfél hónapig semmit sem tudtak róla. Az ügy hátterében emberkereskedelem áll, amelynek során a fiatalt Ausztriában és Magyarországon is prostitúcióra kényszerítették. A gyanúsítottakat elfogták és letartóztatták.
A legutóbb országos figyelmet kapott eltűnési eset egy fiatal lányhoz kötődik. Kaszás Nikolettről már több, mint egy hete nem tudni semmit. Szeptember 7-én túrázni indult a Pilisbe, azóta sem a lakásán, sem a szeretteinél nem jelent meg, nyomtalanul eltűnt. A fiatal nőt jelenleg is keresik a kutató-mentő egységek és a rendőrség. Tíz nap után az őt keresők egyre kevésbé hisznek benne, hogy csak eltévedt volna. Az origo.hu információi szerint egyre erősödik a gyanú, hogy akár bűncselekmény is történhetett.
Rekord született: százával álltak rajthoz a futók, hogy támogassák a koraszülöttmentést - galériával, videóval