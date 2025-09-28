Megtalálták a három hete eltűnt túrázó holttestét a Pilisben

Ahogy az MTI írja, a rendőrség egyelőre nem közöl részleteket az ügy körülményeiről. Kaszás Nikolett szeptember 7-én indult Budapestről túrázni a Pilisbe, azóta nem adott életjelet magáról. A huszonhét éves nő felkutatására vasárnap nagyszabású keresőakciót szerveztek: mintegy ötszázan érkeztek Pilisszentlászlóra, hogy csatlakozzanak a rendőrség által koordinált kutatáshoz.

Közel ötszázan vettek részt a vasárnapra szervezett keresőakcióban. Fotó: Pest vármegyei rendőrség Facebook-oldala

A kijelölt területet szektorokra osztva vizsgálták át a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat, polgárőrök és civil önkéntesek segítségével. A szolgálat korábban arról számolt be, hogy addig 184 kilométernyi túraútvonalat és annak környezetét kutatták át, vasárnap pedig az utolsó ismert tartózkodási hely környékére összpontosították az erőket – írja az MTI.