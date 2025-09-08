Nyomtalanul eltűnt egy férfi, családja nagyon várja haza

Eltűnt egy kerékpáros Vésztőről – segítséget kérnek a hatóságok.

Seres György augusztusban tűnt el Vésztőről Forrás: police.hu

Nagy erőkkel keresik Seres Györgyöt

Már lassan egy hónapja nem találják azt a férfit, aki augusztus 18-án kerékpárral indult el Vésztőről és azóta sem tért haza. A rendőrség bemérte telefonját Sarkad térségében, Ökörörmény közelében, de Seres Györgyöt így sem sikerült megtalálni.

Az eltűnt férfi kék rövid farmer nadrágot, kék pólót és bézs baseball sapkát viselt. Mindkét kezén tetoválás látható, egyiken a „Kaland az élet” felirat olvasható. A kerékpár pontos leírása egyelőre nem ismert - olvasható az Eltűnt Személyek Keresése nevű Facebook-csoportban.

Kérik, hogy aki bármit tud róla, vagy látja valahol, hívja a 112-es segélyhívót, vagy a +36-66/375622 telefonszámon a Sarkadi Rendőrkapitányságot!