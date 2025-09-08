szeptember 8., hétfő

AdriennMária névnap

22°
+29
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Keresés

3 órája

Nyomtalanul eltűnt egy férfi, családja nagyon várja haza

Címkék#kerékpáros#Seres György#eltűnt személy#keresés

A rendőrség keresi az eltűnt férfit.

Beol.hu

Eltűnt egy kerékpáros Vésztőről – segítséget kérnek a hatóságok.

A férfit már közel egy hónapja nem találják
Seres György augusztusban tűnt el Vésztőről Forrás: police.hu

Nagy erőkkel keresik Seres Györgyöt

Már lassan egy hónapja nem találják azt a férfit, aki augusztus 18-án kerékpárral indult el Vésztőről és azóta sem tért haza. A rendőrség bemérte telefonját Sarkad térségében, Ökörörmény közelében, de Seres Györgyöt így sem sikerült megtalálni.

Az eltűnt férfi kék rövid farmer nadrágot, kék pólót és bézs baseball sapkát viselt. Mindkét kezén tetoválás látható, egyiken a „Kaland az élet” felirat olvasható. A kerékpár pontos leírása egyelőre nem ismert - olvasható az Eltűnt Személyek Keresése nevű Facebook-csoportban.

Kérik, hogy aki bármit tud róla, vagy látja valahol, hívja a 112-es segélyhívót, vagy a +36-66/375622 telefonszámon a Sarkadi Rendőrkapitányságot!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu