Körözés

33 perce

Rejtély, mi történt a 18. születésnapját ünneplő fiatallal

Címkék#fiatalember#Police#rendőrségi#eltűnt

Egy 18 éves békéscsabai férfit keresnek a békéscsabai rendőrök.

Beol.hu

Burai-Simon Zoltán István az eltűnt, ismeretlen helyen lévő személyek rendőrségi listáján rögzítették. A 18-ik születésnapját a napokban betöltő békéscsabai fiatalembert eltűntként keresik a békéscsabai rendőrök. Azt kérik, ha valaki tud róla valamit, tegyen bejelentést személyesen a rendőrségen (Bartók Béla út 1-3.) vagy telefonon: (66) 523-700.

Burai-Simon Zoltán Istvánt keresik a rendőrök. Forrás: police.hu

 

