Körözés
33 perce
Rejtély, mi történt a 18. születésnapját ünneplő fiatallal
Egy 18 éves békéscsabai férfit keresnek a békéscsabai rendőrök.
Burai-Simon Zoltán István az eltűnt, ismeretlen helyen lévő személyek rendőrségi listáján rögzítették. A 18-ik születésnapját a napokban betöltő békéscsabai fiatalembert eltűntként keresik a békéscsabai rendőrök. Azt kérik, ha valaki tud róla valamit, tegyen bejelentést személyesen a rendőrségen (Bartók Béla út 1-3.) vagy telefonon: (66) 523-700.
