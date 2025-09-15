Eltűnt
3 órája
Ki látta? Nyoma veszett egy 17 éves fiúnak!
Eltűnés miatt rendelte el a rendőrség egy 17 éves orosházi fiú körözését.
A rendőrség nyilvántartásának adatai szerint az orosházi születésű, 17 éves Alexa Sándor eltűnés miatti körözését hétfőn rendelték el. Azt kérik, hogy aki tudja, hol lehet a fiatal, hívja a rendőrséget!
Lassan egy hónapja nincs meg egy vésztői férfi
Már lassan egy hónapja nem találják azt a férfit, aki augusztus 18-án kerékpárral indult el Vésztőről és azóta sem tért haza. A rendőrség bemérte telefonját Sarkad térségében, Ökörörmény közelében, de Seres Györgyöt így sem sikerült megtalálni.
