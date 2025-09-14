szeptember 14., vasárnap

RoxánaSzeréna névnap

23°
+29
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset

1 órája

Kiderült, hogy van az elgázolt 11 éves fiú

Címkék#körösladányi#gyerekbaleset#személyautó#gyermek

A mentőszolgálat friss információt osztott meg portálunkkal arról, mi történt a körösladányi baleset helyszínéről kórházba szállított 11 éves fiúval.

Nyemcsok László

Mint arról korábban hírt adtunk, súlyos baleset történt szombaton Körösladányban, mentők is rohantak a helyszínre az elgázolt fiúhoz, akit kórházba vittek. A fiú a balesetben nyolc napon túl gyógyuló sérülést szenvedett, tájékoztatásuk szerint az állapota stabil.

Mentő vitte kórházba a fiút. Fotó:  Illusztráció: Shutterstock

Egy ötéves kisfiú is megsérült szombaton

Nem ez volt az egyetlen gyerekbaleset szombaton Békésben. Három embert, köztük egy 5 év körüli gyermeket szállítottak a mentők kórházba attól a balesettől, melyben két személyautó ütközött.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu