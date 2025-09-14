Kiderült, hogy van az elgázolt 11 éves fiú

Mint arról korábban hírt adtunk, súlyos baleset történt szombaton Körösladányban, mentők is rohantak a helyszínre az elgázolt fiúhoz, akit kórházba vittek. A fiú a balesetben nyolc napon túl gyógyuló sérülést szenvedett, tájékoztatásuk szerint az állapota stabil.

Mentő vitte kórházba a fiút. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Egy ötéves kisfiú is megsérült szombaton

Nem ez volt az egyetlen gyerekbaleset szombaton Békésben. Három embert, köztük egy 5 év körüli gyermeket szállítottak a mentők kórházba attól a balesettől, melyben két személyautó ütközött.