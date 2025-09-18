Halálos tragédia figyelmeztet: ketyegő bomba az utakon az elektromos roller

Halálos balesetben hunyt el egy fiatal, e-rolleres férfi, a tragédia csütörtökön hajnalban történt Győrben. A Kisalföld beszámolója szerint az elektromos rolleres egy vele szemből érkező autóval ütközött, a 30 év körüli férfit megpróbálták újraéleszteni, de sajnos nem jártak sikerrel. Békésben is szaporodnak az ilyen jellegű balesetek: rögtön szinte a tanévkezdés után számoltunk be arról, hogy egy 15 éves diák Békéscsabán, a Tompa utcán a gyalogútról úgy hajtott ki az útra elektromos rollerrel, hogy nem adott elsőbbséget egy autónak, és összeütköztek. A lányon nem volt bukósisak, könnyű sérülést szenvedett.

Elektromos rollerrel szenvedett baleset egy lány, a képen a helyszínelés pillanatai. Forrás: police.hu

Nagyon sok az ilyen baleset Békésben is

Dr. Abdulrahman Abdulrab Mohamed, a Viharsarki Koraszülöttmentő Alapítvány elnöke, egy személyben a gyulai Egészséges Városért Közalapítvány elnöke is azt erősítette meg korábban hírportálunknak, hogy Békés vármegyében is egyre több baleset történik elektromos rollerek használata közben, illetve több kórház, a fővárosi Bethesda Gyermekkórház, a Heim Pál Gyermekkórház, illetve a szegedi traumatológia szakemberei is gyakran beszámolnak ilyen sajnálatos eseményekről.

Sajnos Békés vármegyében is nagyon komoly balesetek történnek, amelyekről gyakran éppen az érintett szülők számolnak be, hogy figyelmeztessenek másokat az elővigyázatosságra

– tette hozzá a szakember. – Az elektromos roller vagány, fiatalos és gyors, de balesetkor nagyon komoly következményei lehetnek a használatának. Koponyasérülés, koponyán belüli vérzések, állkapocstörés, végtagsérülések egyaránt előfordulnak. Megtörtént az is, amikor a roller kormánya eséskor nagy ütést mért a gyermek hasára, emiatt lép- vagy májsérülés keletkezett, de éppen nemrég fordult elő, hogy a kormány olyan erővel nyomta a beleket, hogy azok megrepedtek, és több műtétre is szükség volt.

A nyári hónapokban szinte minden héten érkezett a kórházba olyan gyermek, aki így sérült meg, és megfigyelésre bent kellett tartani, vagy sebészi beavatkozásra is szükség volt. Egy-egy baleset akár több hónapon át tartó kezelést is magával hozhat

– figyelmeztetett a szakember.