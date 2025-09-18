3 órája
Halálos tragédia figyelmeztet: ketyegő bomba az utakon az elektromos roller
Robbanásszerűen terjed az e-rollerek használata: rengetegen választják a közlekedésnek ezt a módját Békésben is. Az ezzel járó veszélyekkel többször foglalkoztunk már, most pedig egy haláleset figyelmeztet: az elektromos roller ketyegő bomba lehet az utakon.
Halálos balesetben hunyt el egy fiatal, e-rolleres férfi, a tragédia csütörtökön hajnalban történt Győrben. A Kisalföld beszámolója szerint az elektromos rolleres egy vele szemből érkező autóval ütközött, a 30 év körüli férfit megpróbálták újraéleszteni, de sajnos nem jártak sikerrel. Békésben is szaporodnak az ilyen jellegű balesetek: rögtön szinte a tanévkezdés után számoltunk be arról, hogy egy 15 éves diák Békéscsabán, a Tompa utcán a gyalogútról úgy hajtott ki az útra elektromos rollerrel, hogy nem adott elsőbbséget egy autónak, és összeütköztek. A lányon nem volt bukósisak, könnyű sérülést szenvedett.
Nagyon sok az ilyen baleset Békésben is
Dr. Abdulrahman Abdulrab Mohamed, a Viharsarki Koraszülöttmentő Alapítvány elnöke, egy személyben a gyulai Egészséges Városért Közalapítvány elnöke is azt erősítette meg korábban hírportálunknak, hogy Békés vármegyében is egyre több baleset történik elektromos rollerek használata közben, illetve több kórház, a fővárosi Bethesda Gyermekkórház, a Heim Pál Gyermekkórház, illetve a szegedi traumatológia szakemberei is gyakran beszámolnak ilyen sajnálatos eseményekről.
Sajnos Békés vármegyében is nagyon komoly balesetek történnek, amelyekről gyakran éppen az érintett szülők számolnak be, hogy figyelmeztessenek másokat az elővigyázatosságra
– tette hozzá a szakember. – Az elektromos roller vagány, fiatalos és gyors, de balesetkor nagyon komoly következményei lehetnek a használatának. Koponyasérülés, koponyán belüli vérzések, állkapocstörés, végtagsérülések egyaránt előfordulnak. Megtörtént az is, amikor a roller kormánya eséskor nagy ütést mért a gyermek hasára, emiatt lép- vagy májsérülés keletkezett, de éppen nemrég fordult elő, hogy a kormány olyan erővel nyomta a beleket, hogy azok megrepedtek, és több műtétre is szükség volt.
A nyári hónapokban szinte minden héten érkezett a kórházba olyan gyermek, aki így sérült meg, és megfigyelésre bent kellett tartani, vagy sebészi beavatkozásra is szükség volt. Egy-egy baleset akár több hónapon át tartó kezelést is magával hozhat
– figyelmeztetett a szakember.
Rendőrségi tanácsok az e-rollereseknek
- Ne cikázzanak az e-rollerrel a gyalogosok, járművek között!
- Csak olyan sebességgel hajtsanak, hogy ha váratlanul bármilyen akadály eléjük kerül, biztonságosan meg tudjanak állni.
- Ketten ne álljanak rá egy rollerre!
- ️Kérik a szülőket, hogy ha elektromos rollert vásárolnak gyermekeiknek, alaposan fontolják meg, hogy milyen teljesítményűt vesznek.
- ️Az alapvető közlekedési szabályokat, köztük az elsőbbségadásra, irányjelzésre vonatkozó előírásokat feltétlenül magyarázzák el a gyermeknek és védőfelszerelés nélkül ne engedjék őt rollerezni!
Hasznos tippeket adtak a fiataloknak
A Hopp közösségi e-rollerszolgáltatónál is megszólították a fiatalokat: amellett, hogy ingyenes kipróbálási lehetőséget biztosítottak a számukra, hasznos tanácsokkal is ellátták őket.
Olvasóink szerint is nagyon problémás az elektromos roller
Olvasóinkat megkértük, mondják el, nekik milyen tapasztalataik vannak ezen a téren, nem kerteltek: volt, aki egyenesen kitiltaná az utakról az összes e-rollert.
