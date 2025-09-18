szeptember 18., csütörtök

Diána névnap

22°
+21
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Veszélyes

3 órája

Halálos tragédia figyelmeztet: ketyegő bomba az utakon az elektromos roller

Címkék#roller#rollerbaleset#gyalogút#balesetek

Robbanásszerűen terjed az e-rollerek használata: rengetegen választják a közlekedésnek ezt a módját Békésben is. Az ezzel járó veszélyekkel többször foglalkoztunk már, most pedig egy haláleset figyelmeztet: az elektromos roller ketyegő bomba lehet az utakon.

Beol.hu

Halálos balesetben hunyt el egy fiatal, e-rolleres férfi, a tragédia csütörtökön hajnalban történt Győrben. A Kisalföld beszámolója szerint az elektromos rolleres egy vele szemből érkező autóval ütközött, a 30 év körüli férfit megpróbálták újraéleszteni, de sajnos nem jártak sikerrel. Békésben is szaporodnak az ilyen jellegű balesetek: rögtön szinte a tanévkezdés után számoltunk be arról, hogy egy 15 éves diák Békéscsabán, a Tompa utcán a gyalogútról úgy hajtott ki az útra elektromos rollerrel, hogy nem adott elsőbbséget egy autónak, és összeütköztek. A lányon nem volt bukósisak, könnyű sérülést szenvedett.

elektromos rolleres baleset helyszínelése
Elektromos rollerrel szenvedett baleset egy lány, a képen a helyszínelés pillanatai. Forrás: police.hu

Nagyon sok az ilyen baleset Békésben is

Dr. Abdulrahman Abdulrab Mohamed, a Viharsarki Koraszülöttmentő Alapítvány elnöke, egy személyben a gyulai Egészséges Városért Közalapítvány elnöke is azt erősítette meg korábban hírportálunknak, hogy Békés vármegyében is egyre több baleset történik elektromos rollerek használata közben, illetve több kórház, a fővárosi Bethesda Gyermekkórház, a Heim Pál Gyermekkórház, illetve a szegedi traumatológia szakemberei is gyakran beszámolnak ilyen sajnálatos eseményekről.

Sajnos Békés vármegyében is nagyon komoly balesetek történnek, amelyekről gyakran éppen az érintett szülők számolnak be, hogy figyelmeztessenek másokat az elővigyázatosságra

 – tette hozzá a szakember. – Az elektromos roller vagány, fiatalos és gyors, de balesetkor nagyon komoly következményei lehetnek a használatának. Koponyasérülés, koponyán belüli vérzések, állkapocstörés, végtagsérülések egyaránt előfordulnak. Megtörtént az is, amikor a roller kormánya eséskor nagy ütést mért a gyermek hasára, emiatt lép- vagy májsérülés keletkezett, de éppen nemrég fordult elő, hogy a kormány olyan erővel nyomta a beleket, hogy azok megrepedtek, és több műtétre is szükség volt.

A nyári hónapokban szinte minden héten érkezett a kórházba olyan gyermek, aki így sérült meg, és megfigyelésre bent kellett tartani, vagy sebészi beavatkozásra is szükség volt. Egy-egy baleset akár több hónapon át tartó kezelést is magával hozhat

 – figyelmeztetett a szakember.

Rendőrségi tanácsok az e-rollereseknek

  • Ne cikázzanak az e-rollerrel a gyalogosok, járművek között!
  • Csak olyan sebességgel hajtsanak, hogy ha váratlanul bármilyen akadály eléjük kerül, biztonságosan meg tudjanak állni.
  • Ketten ne álljanak rá egy rollerre!
  • ️Kérik a szülőket, hogy ha elektromos rollert vásárolnak gyermekeiknek, alaposan fontolják meg, hogy milyen teljesítményűt vesznek.
  • ️Az alapvető közlekedési szabályokat, köztük az elsőbbségadásra, irányjelzésre vonatkozó előírásokat feltétlenül magyarázzák el a gyermeknek és védőfelszerelés nélkül ne engedjék őt rollerezni!

Hasznos tippeket adtak a fiataloknak

A Hopp közösségi e-rollerszolgáltatónál is megszólították a fiatalokat: amellett, hogy ingyenes kipróbálási lehetőséget biztosítottak a számukra, hasznos tanácsokkal is ellátták őket.

Olvasóink szerint is nagyon problémás az elektromos roller

Olvasóinkat megkértük, mondják el, nekik milyen tapasztalataik vannak ezen a téren, nem kerteltek: volt, aki egyenesen kitiltaná az utakról az összes e-rollert.


 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu