Katasztrófavédelem
1 órája
Éjszakai riasztás Eleken
Egy váratlan tűzeset borzolta a kedélyeket Elek egyik csendes utcájában. A gyors beavatkozásnak köszönhetően sikerült elkerülni a nagyobb bajt.
A Nap utcába riasztották a tűzoltókat.
Kigyulladt egy mintegy húsz négyzetméteres fatároló és egy kisebb kazal Eleken, a Nap utcában, a Szőlő sor közelében. A tűzesethez a gyulai hivatásos tűzoltókat riasztották, akik két vízsugárral megakadályozták a lángok továbbterjedését, majd eloltották a tüzet. Jelenleg az utómunkálatok zajlanak a helyszínen.
