Éjszakai riasztás Eleken

Kigyulladt egy mintegy húsz négyzetméteres fatároló és egy kisebb kazal Eleken, a Nap utcában, a Szőlő sor közelében. A tűzesethez a gyulai hivatásos tűzoltókat riasztották, akik két vízsugárral megakadályozták a lángok továbbterjedését, majd eloltották a tüzet. Jelenleg az utómunkálatok zajlanak a helyszínen.