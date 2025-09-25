szeptember 25., csütörtök

Katasztrófavédelem

1 órája

Éjszakai riasztás Eleken

Címkék#tűzeset#Eleken#Nap utcában#kazal#vízsugár

Egy váratlan tűzeset borzolta a kedélyeket Elek egyik csendes utcájában. A gyors beavatkozásnak köszönhetően sikerült elkerülni a nagyobb bajt.

Beol.hu
A Nap utcába riasztották a tűzoltókat.

Forrás: shutterstock

Kigyulladt egy mintegy húsz négyzetméteres fatároló és egy kisebb kazal Eleken, a Nap utcában, a Szőlő sor közelében. A tűzesethez a gyulai hivatásos tűzoltókat riasztották, akik két vízsugárral megakadályozták a lángok továbbterjedését, majd eloltották a tüzet. Jelenleg az utómunkálatok zajlanak a helyszínen.

 

