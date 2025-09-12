Éjjeli fogás: drogos férfi akadt a készenlétisek horgára

A Készenléti Rendőrség rendőrei csütörtökön 23 óra előtt néhány perccel igazoltattak egy autóst Békéscsabán, a Jókai utcában. Alufóliába csomagolva fehér, kristályos anyagot találtak nála. A férfi az anyagról azt mondta, hogy kábítószer és fogyasztott is belőle. A rendőrök előállították őt a Békéscsabai Rendőrkapitányságra, ahol az ügyében kábítószer birtoklása vétség gyanúja miatt nyomozás indult.