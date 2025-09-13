szeptember 13., szombat

Mentők

Egy ötéves gyermeket is kórházba vittek a baleset után

Címkék#baleset#Gyomaendrőd#hírek#személyautó#gyermek

Három embert, köztük egy 5 év körüli gyermeket szállítottak a mentők kórházba.

Nyemcsok László
Egy gyermeket kórházba vittek.

Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Mint arról korábban hírt adtunk, a 46-os főút és a Kálvin János utca kereszteződésénél végeznek műszaki mentést a tűzoltók Gyomaendrődön, kiérkeztek a rendőrök és a mentők is.

Egymásnak ütközött két személyautó Gyomaendrődön, a Bajcsy-Zsilinszky úton a 46-os főút és a Kálvin János utca kereszteződésében szombaton délután. A helyi önkormányzati tűzoltók áramtalanították a járműveket, amelyekben összesen hárman utaztak. Hozzájuk mentők érkeztek a helyszínre. A mentőszolgálatnál megkeresésünkre közölték, a helyszínről három embert, köztük egy 5 év körüli gyermeket könnyebb sérülésekkel szállítottak a mentők kórházba.

 

 

 

