Egy ötéves gyermeket is kórházba vittek a baleset után

Mint arról korábban hírt adtunk, a 46-os főút és a Kálvin János utca kereszteződésénél végeznek műszaki mentést a tűzoltók Gyomaendrődön, kiérkeztek a rendőrök és a mentők is.

Egymásnak ütközött két személyautó Gyomaendrődön, a Bajcsy-Zsilinszky úton a 46-os főút és a Kálvin János utca kereszteződésében szombaton délután. A helyi önkormányzati tűzoltók áramtalanították a járműveket, amelyekben összesen hárman utaztak. Hozzájuk mentők érkeztek a helyszínre. A mentőszolgálatnál megkeresésünkre közölték, a helyszínről három embert, köztük egy 5 év körüli gyermeket könnyebb sérülésekkel szállítottak a mentők kórházba.