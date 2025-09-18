Testi sértés 1 órája

Egy este, ami vérbe torkollott Békésen

Csendesnek indult baráti iszogatás fordult drámába egy békési otthonban. Az éjszaka végére kés került elő, és egy férfi életéért küzdenek a kórházban. A rendőrség most próbálja kibogozni, mi történt valójában azon az estén.

Fotó: New Africa

A Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztálya szerdán őrizetbe vett egy békési férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy italozás közben késsel megsebesítette vendégségben nála tartózkodó ismerősét. A férfi a sérülések következtében életveszélyes állapotban került kórházba. A hatóság életveszélyt okozó testi sértés bűntettének gyanújával folytat nyomozást, és jelenleg is vizsgálják az eset körülményeit.

