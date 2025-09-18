Testi sértés
1 órája
Egy este, ami vérbe torkollott Békésen
Csendesnek indult baráti iszogatás fordult drámába egy békési otthonban. Az éjszaka végére kés került elő, és egy férfi életéért küzdenek a kórházban. A rendőrség most próbálja kibogozni, mi történt valójában azon az estén.
Fotó: New Africa
A Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztálya szerdán őrizetbe vett egy békési férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy italozás közben késsel megsebesítette vendégségben nála tartózkodó ismerősét. A férfi a sérülések következtében életveszélyes állapotban került kórházba. A hatóság életveszélyt okozó testi sértés bűntettének gyanújával folytat nyomozást, és jelenleg is vizsgálják az eset körülményeit.
Ezt ne hagyja ki!Biztonság hete
1 órája
Kézen fogták a Zebra Zsaru iskolásai az óvodásokat – galériával, videóval
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre