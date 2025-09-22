3 órája
Élet-halál között e-rolleres baleset miatt a kisváros két lakója, megszólalt a polgármester
A közelmúltban két rendkívül súlyos baleset történt a kisvárosban. Az egyiknél egy felnőtt, a másiknál egy csorvási gyermek élete került közvetlen életveszélybe e-rolleres baleset miatt. A város vezetői figyelmeztetést adtak ki.
A két rendkívül súlyos csorvási e-rolleres baleset után Baráth Lajos polgármester és dr. Kerekesné Dr. Mracskó Gyöngyi jegyző felhívást tett közzé az önkormányzat hivatalos közösségi oldalán.
Az önkormányzat nem hozhat helyi szabályozást
Őszinte aggodalmunk és felelősségérzetünk késztet arra, hogy felhívjuk a felnőttek és a gyermekek figyelmét az e-rollerek biztonságos használatának fontosságára.
Mint írják, más eszköz nem áll rendelkezésükre, mivel az önkormányzatnak nincs hatásköre arra, hogy helyi szabályozással éljen közlekedési eszköz használatára vonatkozóan. A KRESZ rendelkezései 2026-tól szigorú szabályokat vezetnek be az e-rollerek használatára, tekintettel arra, hogy országosan is sok baleset következik be velük kapcsolatban.
E-rolleres balesetek: megfontoltságot kérnek
„Bízhatunk abban, hogy ezek az intézkedések hatásosak lesznek, de mindezek mellett sem felesleges a józan megfontoltság amikor arról döntünk, hogy veszünk-e magunknak, vagy gyermekeinknek e-rollert, és ha igen, milyen teljesítményűt. Magunk, vagy gyermekünk felkészült-e fizikailag, technikailag és mentálisan az e-roller biztonságos használatára; képesek vagyunk-e úgy közlekedni az eszközzel, hogy sem magunk, sem a közúti forgalomban résztvevő más közlekedők biztonságát nem veszélyeztetjük. Nagy tisztelettel kérünk mindenkit, hogy körültekintően hozzon döntést ezekben a kérdésekben is a saját és különösen legdrágább kincsünk, a gyermekeink életének és egészségének megóvása érdekében” – fogalmaztak.
Békésben is szaporodnak az ilyen balesetek
Magyarországon már halálos tragédia is történt e-roller miatt, de Békésben is szaporodnak az ilyen jellegű balesetek: rögtön szinte a tanévkezdés után számoltunk be arról, hogy egy 15 éves diák Békéscsabán, a Tompa utcán a gyalogútról úgy hajtott ki az útra elektromos rollerrel, hogy nem adott elsőbbséget egy autónak, és összeütköztek. A lányon nem volt bukósisak, könnyű sérülést szenvedett.
A gyermekorvos is fokozott figyelmet kér
Dr. Abdulrahman Abdulrab Mohamed, a Viharsarki Koraszülöttmentő Alapítvány elnöke, egy személyben a gyulai Egészséges Városért Közalapítvány elnöke is azt erősítette meg korábban hírportálunknak, hogy Békés vármegyében is egyre több baleset történik elektromos rollerek használata közben, illetve több kórház, a fővárosi Bethesda Gyermekkórház, a Heim Pál Gyermekkórház, illetve a szegedi traumatológia szakemberei is gyakran beszámolnak ilyen sajnálatos eseményekről.
