Élet-halál között e-rolleres baleset miatt a kisváros két lakója, megszólalt a polgármester

A két rendkívül súlyos csorvási e-rolleres baleset után Baráth Lajos polgármester és dr. Kerekesné Dr. Mracskó Gyöngyi jegyző felhívást tett közzé az önkormányzat hivatalos közösségi oldalán.

Egyre gyakoribbak az e-rolleres balesetek Békésben is.

Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Az önkormányzat nem hozhat helyi szabályozást

Őszinte aggodalmunk és felelősségérzetünk késztet arra, hogy felhívjuk a felnőttek és a gyermekek figyelmét az e-rollerek biztonságos használatának fontosságára.

Mint írják, más eszköz nem áll rendelkezésükre, mivel az önkormányzatnak nincs hatásköre arra, hogy helyi szabályozással éljen közlekedési eszköz használatára vonatkozóan. A KRESZ rendelkezései 2026-tól szigorú szabályokat vezetnek be az e-rollerek használatára, tekintettel arra, hogy országosan is sok baleset következik be velük kapcsolatban.

E-rolleres balesetek: megfontoltságot kérnek

„Bízhatunk abban, hogy ezek az intézkedések hatásosak lesznek, de mindezek mellett sem felesleges a józan megfontoltság amikor arról döntünk, hogy veszünk-e magunknak, vagy gyermekeinknek e-rollert, és ha igen, milyen teljesítményűt. Magunk, vagy gyermekünk felkészült-e fizikailag, technikailag és mentálisan az e-roller biztonságos használatára; képesek vagyunk-e úgy közlekedni az eszközzel, hogy sem magunk, sem a közúti forgalomban résztvevő más közlekedők biztonságát nem veszélyeztetjük. Nagy tisztelettel kérünk mindenkit, hogy körültekintően hozzon döntést ezekben a kérdésekben is a saját és különösen legdrágább kincsünk, a gyermekeink életének és egészségének megóvása érdekében” – fogalmaztak.

Békésben is szaporodnak az ilyen balesetek

Magyarországon már halálos tragédia is történt e-roller miatt, de Békésben is szaporodnak az ilyen jellegű balesetek: rögtön szinte a tanévkezdés után számoltunk be arról, hogy egy 15 éves diák Békéscsabán, a Tompa utcán a gyalogútról úgy hajtott ki az útra elektromos rollerrel, hogy nem adott elsőbbséget egy autónak, és összeütköztek. A lányon nem volt bukósisak, könnyű sérülést szenvedett.