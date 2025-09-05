1 órája
Alig indult el a tanév, itt az első ijesztő e-rolleres baleset
Sorra történnek az e-rolleres balesetek, sokan úgy hajtanak ki az útra az elektromos rollerrel, hogy nincsenek tisztában a járgány gyorsulásával, fékezhetőségével és kormányozhatóságával. Így nem véletlen, hogy nem tudják megtartani az egyensúlyukat.
Egy 15 éves diák Békéscsabán, a Tompa utcán a gyalogútról úgy hajtott ki az útra elektromos rollerrel (e-roller) csütörtökön délután, hogy nem adott elsőbbséget egy autónak, és összeütköztek. A lányon nem volt bukósisak. Az elsődleges információk szerint a lány a baleset következtében könnyű sérüléseket szenvedett.
Az e-roller használóit kérik, hogy szerezzék be a védőfelszereléseket
Szombati Andrea, a Békés vármegyei rendőrség sajtószóvivője elmondta, kérik az elektromos rollereket használókat, hogy a járgány mellé szerezzenek be védőfelszerelést, fejvédőt, térd és könyökvédőt és mindig, még rövid úton is viseljék azokat.
– Mielőtt a közútra kimennek az e-rollerrel, olyan helyen, ahol nincs forgalom, tapasztalják ki a jármű menettulajdonságait! – Hívta fel a figyelmet Szombati Andrea. – Amíg a jármű kezelése teljesen leköti a figyelmüket, másokra kevésbé tudnak figyelni, így ne menjenek forgalmas helyre vele.
További tanácsokat is adott a szóvivő
- Ne cikázzanak az e-rollerrel a gyalogosok, járművek között!
- Csak olyan sebességgel hajtsanak, hogy ha váratlanul bármilyen akadály eléjük kerül, biztonságosan meg tudjanak állni.
- Ketten ne álljanak rá egy rollerre!
- ️Kérik a szülőket, hogy ha elektromos rollert vásárolnak gyermekeiknek, alaposan fontolják meg, hogy milyen teljesítményűt vesznek.
- ️Az alapvető közlekedési szabályokat, köztük az elsőbbségadásra, irányjelzésre vonatkozó előírásokat feltétlenül magyarázzák el a gyermeknek és védőfelszerelés nélkül ne engedjék őt rollerezni!
Rengeteg békéscsabai középiskolás száll ebben az időszakban e-rollerre
Korábban már írtunk arról, hogy a minap elkezdődött a tanév, és rengeteg békéscsabai középiskolás száll ebben az időszakban e-rollerre. A Hopp közösségi e-rollerszolgáltatónál is megszólították a fiatalokat: amellett, hogy ingyenes kipróbálási lehetőséget biztosítottak a számukra, hasznos tanácsokkal is ellátták őket.
Volt, aki egyenesen kitiltaná az utakról az összes e-rollert
Hírt adtunk arról is, napról napra szaporodnak az e-rolleres balesetek országszerte, így Békésben is: sorra érkeznek a hírek megtörtént vagy éppen elkerült balesetekről. Olvasóinkat megkértük, mondják el, nekik milyen tapasztalataik vannak ezen a téren: nem kerteltek: volt, aki egyenesen kitiltaná az utakról az összes e-rollert.
