Alig indult el a tanév, itt az első ijesztő e-rolleres baleset

Egy 15 éves diák Békéscsabán, a Tompa utcán a gyalogútról úgy hajtott ki az útra elektromos rollerrel (e-roller) csütörtökön délután, hogy nem adott elsőbbséget egy autónak, és összeütköztek. A lányon nem volt bukósisak. Az elsődleges információk szerint a lány a baleset következtében könnyű sérüléseket szenvedett.

Az e-roller baleset Békéscsabán, a Tompa utcában történtFotó: Békés vármegyei rendőrség/Facebook

Az e-roller használóit kérik, hogy szerezzék be a védőfelszereléseket

Szombati Andrea, a Békés vármegyei rendőrség sajtószóvivője elmondta, kérik az elektromos rollereket használókat, hogy a járgány mellé szerezzenek be védőfelszerelést, fejvédőt, térd és könyökvédőt és mindig, még rövid úton is viseljék azokat.

– Mielőtt a közútra kimennek az e-rollerrel, olyan helyen, ahol nincs forgalom, tapasztalják ki a jármű menettulajdonságait! – Hívta fel a figyelmet Szombati Andrea. – Amíg a jármű kezelése teljesen leköti a figyelmüket, másokra kevésbé tudnak figyelni, így ne menjenek forgalmas helyre vele.

További tanácsokat is adott a szóvivő

Ne cikázzanak az e-rollerrel a gyalogosok, járművek között!

Csak olyan sebességgel hajtsanak, hogy ha váratlanul bármilyen akadály eléjük kerül, biztonságosan meg tudjanak állni.

Ketten ne álljanak rá egy rollerre!

️Kérik a szülőket, hogy ha elektromos rollert vásárolnak gyermekeiknek, alaposan fontolják meg, hogy milyen teljesítményűt vesznek.

️Az alapvető közlekedési szabályokat, köztük az elsőbbségadásra, irányjelzésre vonatkozó előírásokat feltétlenül magyarázzák el a gyermeknek és védőfelszerelés nélkül ne engedjék őt rollerezni!

Rengeteg békéscsabai középiskolás száll ebben az időszakban e-rollerre

Korábban már írtunk arról, hogy a minap elkezdődött a tanév, és rengeteg békéscsabai középiskolás száll ebben az időszakban e-rollerre. A Hopp közösségi e-rollerszolgáltatónál is megszólították a fiatalokat: amellett, hogy ingyenes kipróbálási lehetőséget biztosítottak a számukra, hasznos tanácsokkal is ellátták őket.

Volt, aki egyenesen kitiltaná az utakról az összes e-rollert

Hírt adtunk arról is, napról napra szaporodnak az e-rolleres balesetek országszerte, így Békésben is: sorra érkeznek a hírek megtörtént vagy éppen elkerült balesetekről. Olvasóinkat megkértük, mondják el, nekik milyen tapasztalataik vannak ezen a téren: nem kerteltek: volt, aki egyenesen kitiltaná az utakról az összes e-rollert.