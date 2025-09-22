szeptember 22., hétfő

Droggyanú árnyékában: két férfit is lebuktatott a gyorsteszt

Két napon belül két férfinél is kimutatta a gyorsteszt a kábítószer-fogyasztás jeleit Békés vármegyében. Mindkettejük ellen büntetőeljárás indult kábítószer birtoklása miatt.

Gyorsteszt nem hazudik: Két férfi is fennakadt a drogrostán

Fotó: beol.hu

Idézésre érkező férfinél jelzett kábítószer-fogyasztást a gyorsteszt szeptember 18-án, a Sarkadi Rendőrkapitányságon. A 48 éves férfi ellen lopások miatt folyik büntetőeljárás, ezért volt szükség a kihallgatására. Miután zavartan viselkedett, megvizsgálták, hogy fogyaszthatott-e kábítószert. A gyanú szerint igen, ezért kábítószer birtoklása vétség miatt újabb büntetőeljárást indítottak ellene.

A Gyulai Rendőrkapitányság rendőrei szeptember 19-én délután Elekről, a Szántó János utcából előállítottak egy férfit, mert a gyanú szerint kábítószert fogyasztott. A gyorsteszt pozitív eredménye ezt a gyanút alá is támasztotta. A 23 éves eleki férfi ellen kábítószer birtoklása vétség gyanúja miatt büntetőeljárás indult.

 

