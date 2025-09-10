szeptember 10., szerda

Átverések

1 órája

Egy megosztásért egy autó jár: újabb patinás cég mögé bújnak a csalók

Címkék#nyereményautó#csaló#nyereményjáték#Deichmann#bankkártya

Újabb hét, újabb trükk: a csalók tárházat kifogyhatatlan, ha pénzlenyúlásról van szó.

Beol.hu

 A közösségi médiában és hamis webáruházakban a Deichmann nevével visszaélve hirdetnek olyan nyereményjátékokat és kedvezményakciókat, amelyek nem valódiak. Készpénzt, utalványokat és nyereményautót ígérnek megosztásért cserébe – írták a Deichmann hivatalos közösségi oldalán.

Young,Man,Mobile,Developer,Writes,Program,Code,On,A,Computer,
A csalók ötlettára kifogyhatatlan, érdemes nagyon óvatosnak lenni. Fotó:  Illusztráció: Shutterstock

Kérik, hogy ne dőljenek be nekik, minden Deichmann akciót és nyereményjátékot kizárólag a kék pipával jelölt, hivatalos Facebook, Instagram oldalaikon, valamint a cég weboldalán találnak meg. Azt kérik, hogy legyen mindenki körültekintő és jelentse a hamis oldalt, ha találkozik vele.

A Telekomot sem kínélték

Egyre többféle módszerrel élnek vissza a Magyar Telekom nevével is és igyekeznek az ügyfelek személyes és bankkártya adatait megszerezni és azokat felhasználni, így nem árt óvatosnak lenni!

 

 

