2 órája
Egy megosztásért egy autó jár: újabb patinás cég mögé bújnak a csalók
Újabb hét, újabb trükk: a csalók tárházat kifogyhatatlan, ha pénzlenyúlásról van szó.
A közösségi médiában és hamis webáruházakban a Deichmann nevével visszaélve hirdetnek olyan nyereményjátékokat és kedvezményakciókat, amelyek nem valódiak. Készpénzt, utalványokat és nyereményautót ígérnek megosztásért cserébe – írták a Deichmann hivatalos közösségi oldalán.
Kérik, hogy ne dőljenek be nekik, minden Deichmann akciót és nyereményjátékot kizárólag a kék pipával jelölt, hivatalos Facebook, Instagram oldalaikon, valamint a cég weboldalán találnak meg. Azt kérik, hogy legyen mindenki körültekintő és jelentse a hamis oldalt, ha találkozik vele.
A Telekomot sem kínélték
Egyre többféle módszerrel élnek vissza a Magyar Telekom nevével is és igyekeznek az ügyfelek személyes és bankkártya adatait megszerezni és azokat felhasználni, így nem árt óvatosnak lenni!
