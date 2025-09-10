Egy megosztásért egy autó jár: újabb patinás cég mögé bújnak a csalók

A közösségi médiában és hamis webáruházakban a Deichmann nevével visszaélve hirdetnek olyan nyereményjátékokat és kedvezményakciókat, amelyek nem valódiak. Készpénzt, utalványokat és nyereményautót ígérnek megosztásért cserébe – írták a Deichmann hivatalos közösségi oldalán.

A csalók ötlettára kifogyhatatlan, érdemes nagyon óvatosnak lenni. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Kérik, hogy ne dőljenek be nekik, minden Deichmann akciót és nyereményjátékot kizárólag a kék pipával jelölt, hivatalos Facebook, Instagram oldalaikon, valamint a cég weboldalán találnak meg. Azt kérik, hogy legyen mindenki körültekintő és jelentse a hamis oldalt, ha találkozik vele.

A Telekomot sem kínélték

Egyre többféle módszerrel élnek vissza a Magyar Telekom nevével is és igyekeznek az ügyfelek személyes és bankkártya adatait megszerezni és azokat felhasználni, így nem árt óvatosnak lenni!