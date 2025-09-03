Tűzoltói intézkedés
52 perce
Se ki, se be: darazsak miatt horrorházzá vált a család otthona
Darazsak telepedtek meg egy családi ház bejárati ajtaja mellett.
Darazsak telepedtek meg egy kunágotai családi ház ajtaja mellett az Álmos utcában. A rovarok ellehetetlenítették a kijárást, ezért a lakók kérték a tűzoltók segítségét.
A mezőkovácsházi hivatásos tűzoltók teljes védőfelszerelésben, bontóbaltával és darázsirtó szer alkalmazásával eltávolították a darazsakat.
Az eset során személyi sérülés és anyagi kár nem történt.
Ezt ne hagyja ki!Fejszés gyilkos
1 órája
Nem számítottak rá a rendőrök, hogy egy gyilkosság helyszínén kopogtatnak
Ezt ne hagyja ki!Lopás
2 órája
Tolvaj az áruházban – ha felismered a videón látható férfit, hívd a rendőröket!
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre