szeptember 3., szerda

Hilda névnap

28°
+35
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tűzoltói intézkedés

52 perce

Se ki, se be: darazsak miatt horrorházzá vált a család otthona

Címkék#segítség#kunágotai#Álmos utcában#darázs

Darazsak telepedtek meg egy családi ház bejárati ajtaja mellett.

Beol.hu

Darazsak telepedtek meg egy kunágotai családi ház ajtaja mellett az Álmos utcában. A rovarok ellehetetlenítették a kijárást, ezért a lakók kérték a tűzoltók segítségét.

Darazsak telepedtek meg egy családi ház bejárati ajtaja mellett. Fotó: BM OKF

A mezőkovácsházi hivatásos tűzoltók teljes védőfelszerelésben, bontóbaltával és darázsirtó szer alkalmazásával eltávolították a darazsakat. 

A rovarok ellehetetlenítették a kijárást. Fotó: BM OKF

Az eset során személyi sérülés és anyagi kár nem történt.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu