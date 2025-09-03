Se ki, se be: darazsak miatt horrorházzá vált a család otthona

Darazsak telepedtek meg egy kunágotai családi ház ajtaja mellett az Álmos utcában. A rovarok ellehetetlenítették a kijárást, ezért a lakók kérték a tűzoltók segítségét.

Darazsak telepedtek meg egy családi ház bejárati ajtaja mellett. Fotó: BM OKF

A mezőkovácsházi hivatásos tűzoltók teljes védőfelszerelésben, bontóbaltával és darázsirtó szer alkalmazásával eltávolították a darazsakat.

A rovarok ellehetetlenítették a kijárást. Fotó: BM OKF

Az eset során személyi sérülés és anyagi kár nem történt.