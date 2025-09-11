Majdnem az életébe került egy korty frissítő, így élte túl a férfi a sokkoló perceket

A levél írójá egy darázscsípés miatt életveszélyes helyzetbe került, ezért azonnal tárcsázni kellett a 112-t, ahol kapcsolták a mentésirányítót. Ami azután történt, azért nagyon hálás az összes dolgozónak.

Az energiaitalba repülő darázs életveszélyes csípést okozott. Forrás: Illusztráció: shutterstock.com

Mi történt az életveszélyes darázscsípés után?

„Szeretnék köszönetet mondani a mentésirányításnak, mivel energiaitalt fogyasztottam az erkélyen és én nem vettem észre hogy benne van egy darázs, ami a szám belsejét megcsípte. Kb fél órával később nagyon bedagadt a szám és a párom hívta a 112-es segélyhívó számot. Ők kapcsoltak a mentésirányítóhoz. A hölgy végig a vonalban volt a párommal amig a mentő megérkezett. Érdeklődött folyamatosan az állapotomról tájékozatott hogy merre van a mentőegység. Felhívta a párom figyelmét arra ha esetleg elájulok mit kell tennie. Ha hánynom kell és a duzzadt szám miatt nem tud kijönni mit kell tenni. Szakszerű és pontos információt adott mindenről. Amint jeleztem, hogy szédülök azonnal mondta, hogy mit kell tennem. Biztatott minket, hogy nagyon ügyesek vagyunk és gratulál. Pedig Ő volt a legügyesebb. Ezért gondoltam, hogy írok Önöknek egy levelet és kérem Önöket, hogy adják át neki. A mentősök akik kiérkeztek hozzám szintén magas szinten, profin végezték a munkájukat. Nekik is hálás vagyok amiért szakszerűen végezték a munkájukat" – olvasható az Országos Mentőszolgálat Facebook-oldalán.

Mit tegyünk, hogy ne legyen halálos egy csípés?

Az egész országot sokkolta a hír, amikor egy szentendrei piacon egy zöldséges alkalmazottját nyelven csípte egy darázs. Az 56 éves férfi életét a tragédia helyszínéhez közeli orvosi rendelőből érkező gyors segítség és a hamar kiérkező mentők sem tudták megmenteni. A szakértő szerint könnyen előfordulhat, hogy a szervezet csak a sokadik darázscsípésnél reagál anafilaxiás sokkal. Összegyűjtöttünk minden fontos információt a témában és kiderítettük, mi ilyenkor a teendő.

Egy lázas, daganatos nő is háláját fejezte ki

Nemrégiben Szarka Erikának is be kellett mennie a sürgősségire, mert felszökött a láza, ami, sajnos, nála végzetes lehet. Orvosa utasítására – ha lázas –, akkor minél hamarabb irány a sürgősségi osztály – így is tett. A kapott ellátást példaértékűnek nevezte. Kiemelte, a gyors vérvétel, az infúzió, a röntgen, az alapos vizsgálat és odafigyelés hajnal egy óráig tartott, csak a köszönet hangján szólhat a csabai kórház személyzetéről. „Hol az egyik ápoló, hol a másik, teljes mértékben figyeltek rám.” – mondta. „Nagyon köszönöm a gyors segítséget, és nagyon hálás vagyok a sürgősségi osztály összes dolgozójának.