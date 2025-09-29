szeptember 29., hétfő

Csúnya baleset a 44-esen: három embert kellett kórházba vinni

Különleges beavatkozásra volt szükség vasárnap este a 44-es főúton, Kétsoprony térségében. A hatóságok összehangolt munkával avatkoztak be a helyszínen.

A beavatkozás ideje alatt teljes útzár volt érvényben a 44-es főút érintett szakaszán.

Forrás: bekes.katasztrofavedelem.hu

Lesodródott az útról és az árokba csúszott egy személyautó Kétsopronynál, a 44-es főúton vasárnap este. A járműben három ember utazott, közülük egy a tűzoltók kiérkezésekor még az autóban tartózkodott. Őt a békéscsabai hivatásos tűzoltók a mentőszolgálat munkatársaival közösen kiemelték a gépkocsiból, majd áramtalanították a járművet.  A járműben utazó három embert a mentőszolgálat kórházba szállította. 

 

