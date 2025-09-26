Balatoni rendőrök keresték, lecsaptak a nagypályás csalóra

A csaló 2023 júniusától az egyik népszerű online piactéren eladó tárgyakról szóló hirdetéseket hozott létre, melyekre a vásárolni szándékozók jelentkeztek. Miután a vételárban megegyeztek, a sértettek elutalták a tettes bankszámlájára az összegeket. A termékeket azonban soha nem postázta, azokkal nem is rendelkezett.

A csaló Füzesgyarmaton akadt a rendőrök horgára. Fotó: police.hu

Az elmúlt két évben a megélhetését fedezte a csalásokból

A 20 éves, füzesgyarmati férfi az elmúlt két évben a megélhetését fedezte a csalásokból. A nyomozás adatai szerint összesen 6 millió forintot csalt ki áldozataitól. Eddig több mint 100 károsultja van az ügynek.

A Balatonfüredi Rendőrkapitányság üzletszerűen elkövetett csalás miatt nyomoz a csalóval szemben, az elfogatóparancsot is ők adták ki. A 20 éves fiatalt kedden délután Füzesgyarmaton fogták el. Előállították, majd őrizetbe vétele mellett kihallgatták, és kezdeményezték letartóztatását.