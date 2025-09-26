szeptember 26., péntek

Jusztina névnap

17°
+20
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Lecsaptak rá

3 órája

Balatoni rendőrök keresték, lecsaptak a nagypályás csalóra

Címkék#Füzesgyarmat#tettes#rendőr#áldozat#bankszámla

A nyomozás adatai szerint több millió forinttal húzta le áldozatait egy fiatal férfi. Több kapitányságon is zajlanak eljárások ellene, ezért egy ideig külföldön bujkált.

Nyemcsok László

A csaló 2023 júniusától az egyik népszerű online piactéren eladó tárgyakról szóló hirdetéseket hozott létre, melyekre a vásárolni szándékozók jelentkeztek. Miután a vételárban megegyeztek, a sértettek elutalták a tettes bankszámlájára az összegeket. A termékeket azonban soha nem postázta, azokkal nem is rendelkezett.

Elfogták a csalót
A csaló Füzesgyarmaton akadt a rendőrök horgára. Fotó: police.hu

Az elmúlt két évben a megélhetését fedezte a csalásokból

A 20 éves, füzesgyarmati férfi az elmúlt két évben a megélhetését fedezte a csalásokból. A nyomozás adatai szerint összesen 6 millió forintot csalt ki áldozataitól. Eddig több mint 100 károsultja van az ügynek.

A csaló Füzesgyarmaton akadt a rendőrök horgára

A Balatonfüredi Rendőrkapitányság üzletszerűen elkövetett csalás miatt nyomoz a csalóval szemben, az elfogatóparancsot is ők adták ki. A 20 éves fiatalt kedden délután Füzesgyarmaton fogták el. Előállították, majd őrizetbe vétele mellett kihallgatták, és kezdeményezték letartóztatását.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu