Banki csalók

34 perce

Kivett a bankból 24 millió forintot, majd váratlan fordulatot vett a történet

Címkék#rendőrség#banki#békéscsabai nő#ügyfélszolgálat#telefonszám#veszély

Tanulságos esetet osztott meg a rendőrség. A csalók minden olyan trükköt bevetettek – amit a rendőrség a bűnmegelőzési felhívásaiban rendszeresen ismertet – hogy megszerezzenek 24 millió forintot. A békéscsabai nő története váratlan fordulatot vett.

Licska Balázs

Ismeretlenek azzal környékeztek meg egy békéscsabai nőt, hogy veszélyben van a bankszámláján lévő pénze. Telefonon hívták fel, először egy banki ügyintézőnek bemutatkozó férfi, majd azt mondta, hogy egy kolléganője, aki a kiberbiztonsági osztályon dolgozik, szintén felhívja majd. Arról beszéltek, hogy banki csalók ellen nyomoznak. A rendőrséget is belekeverték a történetbe, azt állították, a hatóságot segítik az ilyen bűncselekmények felderítésében. 

Rámentek a békéscsabai nő 24 millió forintjára a csalók
A csalók most is banki alkalmazottaknak adták ki magukat, megkörnyékeztek egy békéscsabai nőt is. Illusztráció: Shutterstock

Arra kérték a békéscsabai nőt, hogy vegye le a számlájáról az összes pénzét

Arra kérték a csalók a békéscsabai nőt, hogy vegye le a számlájáról az összes pénzét, majd egy személyes találkozó alkalmával adja oda nekik, hogy a pénz biztonságban legyen. A tét közel 24 millió forint volt. A csalók mindent elkövettek azért, hogy megszerezzék. Minden olyat, amit a rendőrség a bűnmegelőzési felhívásaiban rendszeresen felsorol.

Minden szokásos trükköt bevetettek a csalók

A csalók ugyanis 

  • azt mondták, hogy banki alkalmazottak,
  • azt állították, hogy segíteni akarnak,
  • sürgették a nőt, hogy minél gyorsabban tegye meg, amit kérnek,
  • nyugtatták, hogy minden rendben lesz, a pénzfelvétel költségét is megtérítik.

Váratlan fordulatot vett a történet

Bár a békéscsabai nő kivette a pénzt a bankból, végül nem adta oda a csalóknak. 

Nem szabad bedőlni a banki csalóknak

A rendőrségen azt javasolták, hogy az, aki hasonlóképpen jár, ilyen telefonhívást kap, ne dőljön be senkinek. Szakítsa meg a vonalat és hívja fel a bankját a bankkártyáján lévő telefonszámon, és kérdezze meg az ügyfélszolgálaton, van-e bármilyen teendője a pénzével – hangsúlyozták a Békés vármegyei rendőrség Facebook-oldalán.

 

 

 

