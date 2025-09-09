Kivett a bankból 24 millió forintot, majd váratlan fordulatot vett a történet

Ismeretlenek azzal környékeztek meg egy békéscsabai nőt, hogy veszélyben van a bankszámláján lévő pénze. Telefonon hívták fel, először egy banki ügyintézőnek bemutatkozó férfi, majd azt mondta, hogy egy kolléganője, aki a kiberbiztonsági osztályon dolgozik, szintén felhívja majd. Arról beszéltek, hogy banki csalók ellen nyomoznak. A rendőrséget is belekeverték a történetbe, azt állították, a hatóságot segítik az ilyen bűncselekmények felderítésében.

A csalók most is banki alkalmazottaknak adták ki magukat, megkörnyékeztek egy békéscsabai nőt is. Illusztráció: Shutterstock

Arra kérték a békéscsabai nőt, hogy vegye le a számlájáról az összes pénzét

Arra kérték a csalók a békéscsabai nőt, hogy vegye le a számlájáról az összes pénzét, majd egy személyes találkozó alkalmával adja oda nekik, hogy a pénz biztonságban legyen. A tét közel 24 millió forint volt. A csalók mindent elkövettek azért, hogy megszerezzék. Minden olyat, amit a rendőrség a bűnmegelőzési felhívásaiban rendszeresen felsorol.

Minden szokásos trükköt bevetettek a csalók

A csalók ugyanis

azt mondták, hogy banki alkalmazottak,

azt állították, hogy segíteni akarnak,

sürgették a nőt, hogy minél gyorsabban tegye meg, amit kérnek,

nyugtatták, hogy minden rendben lesz, a pénzfelvétel költségét is megtérítik.

Váratlan fordulatot vett a történet

Bár a békéscsabai nő kivette a pénzt a bankból, végül nem adta oda a csalóknak.

Nem szabad bedőlni a banki csalóknak

A rendőrségen azt javasolták, hogy az, aki hasonlóképpen jár, ilyen telefonhívást kap, ne dőljön be senkinek. Szakítsa meg a vonalat és hívja fel a bankját a bankkártyáján lévő telefonszámon, és kérdezze meg az ügyfélszolgálaton, van-e bármilyen teendője a pénzével – hangsúlyozták a Békés vármegyei rendőrség Facebook-oldalán.