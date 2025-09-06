Vita
2 órája
Rendőrök lepték el a lakótelepet
A Lencsési lakótelep egyik otthonához riasztották a rendőröket szombaton délelőtt.
A rendőrök oldották meg a problémát
Fotó: Olvasói felvétel
Rendőri beavatkozásra volt szükség Békéscsabán, a Lencsési lakótelepen szombat délelőtt. A bejelentés szerint egy családi vita fajult el annyira, hogy rendőrség segítségét kérték. A vita során személyi sérülés nem történt.
