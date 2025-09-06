szeptember 6., szombat

Vita

2 órája

Rendőrök lepték el a lakótelepet

Címkék#vita#rendőrség#családi vita

A Lencsési lakótelep egyik otthonához riasztották a rendőröket szombaton délelőtt.

Beol.hu
Rendőrök lepték el a lakótelepet

A rendőrök oldották meg a problémát

Fotó: Olvasói felvétel

Rendőri beavatkozásra volt szükség Békéscsabán, a Lencsési lakótelepen szombat délelőtt. A bejelentés szerint egy családi vita fajult el annyira, hogy rendőrség segítségét kérték. A vita során személyi sérülés nem történt. 

 

