A kék csapatban hihetetlen erő lakozik, a család adja a hátországot – galériával

A kezdeményezést tavaly azzal a céllal hívták életre, hogy a munkatársak, akik a hétköznapokon különböző feladatok megoldásán, a legkülönfélébb helyzetek kezelésén, a Békésben élők segítésén dolgoznak, még jobban megismerjék egymást, még inkább csapattá kovácsolódjanak össze. A munkatársak közötti jó együttműködés a szolgálatellátás során kamatozik. A rendőröknek, rendőrségi dolgozóknak a munkatársaik mellett a családjuk adja a hátországot, támogatást ahhoz, hogy a hivatásukban helyt tudjanak állni, a családi nap alkalmával nyugállományú és aktív kollégák találkoztak, a különböző szakterületeken, rendőrkapitányságokon dolgozók töltöttek együtt időt.

A családi nap rengeteg programmal szolgált. Fotó: Békés vármegyei rendőrség/Facebook

A futballt főzőverseny követte a családi nap programjában

A szombati program a vármegyei polgármesterek és a rendőrök közötti labdarúgó-mérkőzéssel indult, majd a főzőversenyen kiváló ételek készültek. A gyermekeket többek között ugrálóvár, kisvonat, sárkányhajózási lehetőség, balesetmegelőzési játékok, palacsintasütés, lovaglási lehetőség várta. Nagy sikere volt a rendőrmotornak, a szolgálati kutyák bemutatójának, és sok kisgyermek öltött magára tűzoltóruhát is, hiszen a piros autóval, fecskendőkkel érkező bajtársaink segítségével, és felügyelete mellett a rendőrcsemeték tüzet is olthattak. A jó hangulatról az LD. Road együttes gondoskodott.