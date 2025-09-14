szeptember 14., vasárnap

Fontos a jótékonyság is

2 órája

A kék csapatban hihetetlen erő lakozik, a család adja a hátországot – galériával

Címkék#Békés megye#programok gyerekeknek#sportnap#rendőrség

Családban, csapatban az erő. Második alkalommal rendezték meg a családi napot Békésen, a Dánfoki Üdülőközpontban a Békés vármegyei rendőrség rendőrei és rendőrségi dolgozói számára szombaton.

Nyemcsok László

A kezdeményezést tavaly azzal a céllal hívták életre, hogy a munkatársak, akik a hétköznapokon különböző feladatok megoldásán, a legkülönfélébb helyzetek kezelésén, a Békésben élők segítésén dolgoznak, még jobban megismerjék egymást, még inkább csapattá kovácsolódjanak össze. A munkatársak közötti jó együttműködés a szolgálatellátás során kamatozik. A rendőröknek, rendőrségi dolgozóknak a munkatársaik mellett a családjuk adja a hátországot, támogatást ahhoz, hogy a hivatásukban helyt tudjanak állni, a családi nap alkalmával nyugállományú és aktív kollégák találkoztak, a különböző szakterületeken, rendőrkapitányságokon dolgozók töltöttek együtt időt.

Rengeteg program a családi napon
A családi nap rengeteg programmal szolgált. Fotó: Békés vármegyei rendőrség/Facebook

A futballt főzőverseny követte a családi nap programjában

A szombati program a vármegyei polgármesterek és a rendőrök közötti labdarúgó-mérkőzéssel indult, majd a főzőversenyen kiváló ételek készültek. A gyermekeket többek között ugrálóvár, kisvonat, sárkányhajózási lehetőség, balesetmegelőzési játékok, palacsintasütés, lovaglási lehetőség várta. Nagy sikere volt a rendőrmotornak, a szolgálati kutyák bemutatójának, és sok kisgyermek öltött magára tűzoltóruhát is, hiszen a piros autóval, fecskendőkkel érkező bajtársaink segítségével, és felügyelete mellett a rendőrcsemeték tüzet is olthattak. A jó hangulatról az LD. Road együttes gondoskodott.

Családi nap Békésen

Fotók: Békés vármegyei rendőrség/Facebook

Jótékonysági sportnapot tartanak idén novemberben

Békés vármegye rendőrfőkapitánya, Vörös Ferenc dandártábornok reményét fejezte ki, hogy ez a találkozó hagyománnyá válik, és egy jó közösségi élményt ad a munkatársaink és családjaik számára. Szólt arról is, hogy rendkívül fontosnak tartja a kollégái egészségét, így idén novemberben szintén második alkalommal rendezi meg a rendőr-főkapitányság a jótékonysági sportnapot, amelyen különböző sportfoglalkozások, edzések adnak majd egy kis kikapcsolódási, feltöltődési lehetőséget. Idén a mozgás mellett táplálkozási tanácsadás, a cukorbetegség megelőzésével, kezelésével kapcsolatos tájékoztató is várja majd az érdeklődő kollégákat. A sportnap jótékony célt is szolgál, hiszen a rendőrök, rendőrségi dolgozók tavaly a Viharsarki Koraszülöttmentő Alapítványt, idén pedig a cukorbeteg gyermekeket, illetve az ilyen problémával élő kicsiket nevelő családokat segítő DiabetESZESEN Egyesületet támogatják majd.

Megmutatják, hogy a kék csapatban milyen erő lakozik

Ahogy a főkapitány fogalmazott, az egyesület jelmondatában is benne van, hogy csapatban az erő. A Békés vármegyei rendőrök, és rendőrségi dolgozók a hétköznapokban, a bajba jutottak segítésében, és jótékonyságban is igyekeznek megmutatni azt, hogy a kék csapatban milyen erő lakozik.

 

 

