Plusz kamerák

19 perce

Öngyilkos ugrás a Csaba Centerből: amit lehet, megtesznek ellene

Címkék#Csaba Center#emelet#öngyilkossági szándék#kamerák

A Csaba Center vezetése egy öngyilkos ugrás és egy hasonló kísérlet után úgy döntött, intézkedéseket vezet be, hogy időben fel tudják mérni az ilyen szándékot. Ahogy a Csaba Center igazgatója fogalmazott, az emberek biztonsága mindent felülír, még ha ez nem is az ő felelősségük, hatáskörük.

Nyemcsok László

Korábban adtunk hírt arról, hogy Békéscsabán, a Csaba Center parkolóházának második emeletéről vetette a mélybe magát egy 70 év körüli férfi. A Jókai utca felé ugrott ki, életét vesztette. Két héttel később a Csaba Center 2,5 emeleti parkolóházából egy másik  férfi akart véget vetni az életének azzal, hogy leugrik. A pláza korlátjáról azzal fenyegetőzött, hogy a mélybe ugrik. A helyszínre azonnal kiértek a rendőrök, a mentők és a tűzoltók is, és szerencsére a közeli ismerőse hatására végül meggondolta magát. A történtekről később egy megrázó videó is előkerült.

A Csaba Centerben plusz kamerákat szerelnek fel az öngyilkosság megakadályozására
A Csaba Center döntéseket hozott, hogy az öngyilkossági szándékot jobban kiszűrhessék. 
Fotó: Beol-archív

Az emberek biztonsága mindenek felett áll a Csaba Center összes területén

Hrabovszki György, a Csaba Center igazgatója hétfőn érdeklődésünkre elmondta, stábértekezletükön természetesen foglalkoztak az esetekkel, hiszen az emberek biztonsága minden felett áll, még, ha nem is az ő felelősségük, hatáskörük.

Az öngyilkossági szándékot könnyebben észrevehetik

– Döntöttünk arról, hogy olyan kamerákat szerelünk fel pluszban, amik segítségével jobban észlelhetjük, észrevehetjük ezeken a helyeken is az ilyen szándékot – hangsúlyozta Hrabovszki György. –  Ha pedig ez sikerül, és időben sikerül beavatkozni, nehezebben történhet tragédia. Természetesen a Csaba Center azért lehet fokozottan érintett, mert itt fordul meg Békéscsaba városában a legtöbb ember. Ennek ellenére sokszor lehet hallani arról, hogy tömbházak emeleteiről is mélybe vetik magukat emberek, tehát ez egyáltalán nem helyfüggő.

Van segítség! Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, tárcsázza a krízishelyzetben lévők részére rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123 telefonszámot, akár mobiltelefonról is!

 

 

