Öngyilkos ugrás a Csaba Centerből: amit lehet, megtesznek ellene

Korábban adtunk hírt arról, hogy Békéscsabán, a Csaba Center parkolóházának második emeletéről vetette a mélybe magát egy 70 év körüli férfi. A Jókai utca felé ugrott ki, életét vesztette. Két héttel később a Csaba Center 2,5 emeleti parkolóházából egy másik férfi akart véget vetni az életének azzal, hogy leugrik. A pláza korlátjáról azzal fenyegetőzött, hogy a mélybe ugrik. A helyszínre azonnal kiértek a rendőrök, a mentők és a tűzoltók is, és szerencsére a közeli ismerőse hatására végül meggondolta magát. A történtekről később egy megrázó videó is előkerült.

A Csaba Center döntéseket hozott, hogy az öngyilkossági szándékot jobban kiszűrhessék.

Fotó: Beol-archív

Az emberek biztonsága mindenek felett áll a Csaba Center összes területén

Hrabovszki György, a Csaba Center igazgatója hétfőn érdeklődésünkre elmondta, stábértekezletükön természetesen foglalkoztak az esetekkel, hiszen az emberek biztonsága minden felett áll, még, ha nem is az ő felelősségük, hatáskörük.

Az öngyilkossági szándékot könnyebben észrevehetik

– Döntöttünk arról, hogy olyan kamerákat szerelünk fel pluszban, amik segítségével jobban észlelhetjük, észrevehetjük ezeken a helyeken is az ilyen szándékot – hangsúlyozta Hrabovszki György. – Ha pedig ez sikerül, és időben sikerül beavatkozni, nehezebben történhet tragédia. Természetesen a Csaba Center azért lehet fokozottan érintett, mert itt fordul meg Békéscsaba városában a legtöbb ember. Ennek ellenére sokszor lehet hallani arról, hogy tömbházak emeleteiről is mélybe vetik magukat emberek, tehát ez egyáltalán nem helyfüggő.