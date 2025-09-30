Holtan találtak egy férfit, a nyomozók minden bizonyítékot rögzítettek

Évenként rendez megmérettetést bűnügyi technikusoknak a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatósága. A verseny 2023 óta a tragikus hirtelenséggel elhunyt bűnügyi technikai osztályvezetőnek, Wéber Károly rendőr alezredesnek állít emléket – ismertették a rendőrségen.

Bűnügyi technikusok mérték össze tudásukat a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság versenyén. Fotó: police.hu

Nincs két egyforma eset, a helyszíni szemle aprólékos feladat

A bűncselekmények helyszínén dolgozó rendőrök munkája rendkívül szerteágazó, nincs két egyforma eset, egyforma helyszín. Elengedhetetlen az alapos szakmai tudás és az, hogy az elméletet a gyakorlatban alkalmazni kész szakemberek végezzék a vizsgálatokat. A büntetőjogi felelősség megállapítása szempontjából döntő jelentősége van annak, hogy minden bekerül-e az iratokba, a lefoglalt dolgok közé, ami a történtek után nyomként, bizonyítékként megmaradt. A helyszíni szemle elvégzése egy aprólékos feladat, amelyen a csapatmunkának, a kommunikációnak is nagy jelentősége van.

Hét rendőrkapitányságról érkeztek csapatok a versenyre

A csütörtökön Doboz-Szanazugban, a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság oktatóbázisán tartott szakmai programra hét rendőrkapitányságról érkeztek párosok. A szemlebizottság-vezetőből és bűnügyi technikusból álló kettősök az elméleti teszt és memóriafeladat mellett a manapság gyakran előforduló online bűncselekmény kapcsán kutattak és foglaltak le digitális adatot, biológiai és mikro anyagmaradványokat kerestek, rögzítettek. Vizsgáltak első ránézésre lövedék okozta nyomot, kerestek, teszteltek, csomagoltak kábítószer gyanúját keltő anyagot, és meg kellett állapítaniuk azt is, mi történt egy holtan talált emberrel.

Szakértő zsűri értékelte a kettősök teljesítményét

A feladatok megoldása széles körű szakmai tudást, nagy figyelmet, precizitást igényelt. A versenyzők teljesítményét más vármegyékből érkezett, rendőri szerveknél szolgáló, illetve igazságügyi szakértőként dolgozó, nagy tapasztalattal rendelkező szakmabeliekből álló zsűri értékelte.

Az eredményhirdetés előtt Vörös Ferenc rendőr dandártábornok, Békés vármegye rendőrfőkapitánya méltatta a versenyzők teljesítményét, és valamennyi bűnügyi technikus szolgálati tevékenységét. Köszönetet mondott a munkájukért és azért, hogy szakmai ismereteiket folyamatosan bővítik, minden helyzetben, akár ritkán előforduló eseteknél is tudásuk és tapasztalataik legjavát latba vetve igyekeznek helytállni – ismertették a rendőrség honlapján.