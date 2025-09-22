szeptember 22., hétfő

Ítélet

4 órája

Furcsa betörő: új és használt bugyikért vállalta a kockázatot

Címkék#vésztő#vármegyei főügyészség#betöréses lopás

Egészen döbbenetes, hogy milyen zsákmányért tört be egy férfi egy nő házába. Új és használt bugyit lopott, többet is, de melltartókat is elvitt. Az ügyében a minap született jogerős ítélet.

Licska Balázs

Nem éjjel, settenkedve, hanem napközben tört be tavaly szeptember 13-án egy vésztői férfi egy nő házába. Bemászott a kerítésen, majd bedobta egy kővel az udvarra néző ablakot, és azon keresztül jutott be az épületbe. A férfi a ház különböző helyiségeiből vadonatúj és használt bugyit lopott, összesen huszonötöt, de két melltartót is elvitt, összesen 5 ezer forint értékben. 

Bugyit lopott a férfi a nő házából
Főleg bugyit lopott, de melltartót is elvitt a vésztői férfi a nő házából. Illusztráció: Shutterstock

A férfi szülei fizették meg a kár egy részét

A nő kárát, amely a rongálással keletkezett, megfizette a biztosító, míg a lopással okozott kárt, valamint azt a kárt, amely abból eredt, hogy elszakadt a betört ablaknál lévő függöny, a férfi szülei kifizették – ismertették a Békés Vármegyei Főügyészség közleményében.

Jogerősen elítélték a férfit, miután melltartót és bugyit lopott a nőtől

A Szeghalmi Járásbíróságon a minap tartottak előkészítő ülést az ügyben. A Szeghalmi Járási Ügyészség vádirata alapján szabálysértési értékre dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás miatt ítélték el a vádlottat. A büntetett előéletű 31 éves vésztői férfi számára 80 óra jóvátételi munkát írtak elő, a büntetés kiszabását pedig egy évre elhalasztották. A döntés jogerős.

Jóvátételi munkát írtak elő a vádlott számára a bíróságon

Emellett elrendelték a férfi pártfogó felügyeletét is legfeljebb egy évre; addig, amíg jóvátételi munkát nem végzi el. A férfi a jóvátételi munkát – választása szerint – állami vagy önkormányzati fenntartású intézménynél, közhasznú jogállású civil szervezetnél, egyháznál vagy azok részére végezheti – közölték a Békés Vármegyei Főügyészségen.

 

 

