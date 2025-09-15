szeptember 15., hétfő

Baleset

43 perce

Borzalmas erejű ütközés: a légzsákok is kiszakadtak

Balesethez riasztották a tűzoltókat.

Borzalmas erejű ütközés: a légzsákok is kiszakadtak

Kórházba szállították a sofőrt

Forrás: Katasztrófavédelem

Fának ütközött és az árokba sodródott egy személyautó Medgyesbodzáson, a Dél-Békési utcában vasárnap este. Az ütközés következtében a jármű légzsákjai kinyíltak. A mezőkovácsházi hivatásos tűzoltók a gépjárművet áramtalanították és a letört fát az úttestről eltávolították. A jármű vezetőjét a mentők további vizsgálatokra kórházba szállították. A helyszínen félpályás útlezárás volt érvényben. 

 

 

