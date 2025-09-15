Baleset
43 perce
Borzalmas erejű ütközés: a légzsákok is kiszakadtak
Balesethez riasztották a tűzoltókat.
Kórházba szállították a sofőrt
Forrás: Katasztrófavédelem
Fának ütközött és az árokba sodródott egy személyautó Medgyesbodzáson, a Dél-Békési utcában vasárnap este. Az ütközés következtében a jármű légzsákjai kinyíltak. A mezőkovácsházi hivatásos tűzoltók a gépjárművet áramtalanították és a letört fát az úttestről eltávolították. A jármű vezetőjét a mentők további vizsgálatokra kórházba szállították. A helyszínen félpályás útlezárás volt érvényben.
