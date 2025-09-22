szeptember 22., hétfő

Bilincsben végezték a viharsarki renitensek

Motoros Dévaványán, traktoros Lőkösházán, rendszámcsere Békés belvárosában – az elmúlt napokban szokatlan, de súlyos közlekedési szabálysértések borzolták a kedélyeket Békés vármegyében. A rendőrök nem tétlenkedtek: az érintettek most a bíróság előtt magyarázkodhatnak.

Bilincsben végezték a viharsarki renitensek

A Békési Rendőrkapitányság munkatársai több szabálysértőt is előállítottak a napokban – a jogsi nélküli járművezetés és a rendszámcsere sem maradt következmények nélkül.

Az elmúlt napokban Békés vármegyében két férfi került szabálysértési őrizetbe engedély nélküli vezetés miatt. Szeptember 19-én este Dévaványán úgy motorozott egy helyi férfi, hogy nem volt meg az „A” kategóriára érvényes vezetői engedélye. A rendőrök a Gyomai úton igazoltatták, onnan állították elő. Szeptember 21-én dél körül Lőkösházán egy traktort vezetett engedély nélkül egy kevermesi férfi. Mindkét szabálysértő ügyében bíróság dönt. 

A Békési Rendőrkapitányság rendőrei szeptember 21-én Békésen, a Kossuth utcában ellenőriztek egy autóst. A férfi egy olyan kocsit vezetett, amelyen nem az arra kiadott rendszám volt. A külföldön vásárolt járműre felszerelte a saját, de tönkrement autójának magyar rendszámát. A férfi ellen egyedi azonosító jellel visszaélés bűntett gyanúja miatt eljárás indult.

 

