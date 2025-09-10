Baltával ment kenyérért, kiderült, mitől lett ilyen kemény legény

Baltával törte be egy pékség ajtaját egy férfi szerdán éjfél után pár perccel Békéscsabán.

Baltával hatoltak be egy békéscsabai pékségbe

A csörömpölést meghallotta egy férfi és hívta a rendőrséget. A kiérkező rendőrök a helyszínen elfogták a betörőt, aki az intézkedés alatt zavartan viselkedett és összefüggéstelenül beszélt.

Előállították a kapitányságra, ahol a kábítószer gyors teszt kimutatta a tiltott szer jelenlétét a szervezetében.

Lopás bűntett és kábítószer birtoklása vétség gyanúja miatt is eljárás indul ellene.