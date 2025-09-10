Betörés
1 órája
Baltával ment kenyérért, kiderült, mitől lett ilyen kemény legény
Békéscsabán egy váratlan esemény rázta meg a város csendjét: egy férfi szokatlan eszközzel próbált utat törni egy helyi pékségbe.
Baltával törte be egy pékség ajtaját egy férfi szerdán éjfél után pár perccel Békéscsabán.
A csörömpölést meghallotta egy férfi és hívta a rendőrséget. A kiérkező rendőrök a helyszínen elfogták a betörőt, aki az intézkedés alatt zavartan viselkedett és összefüggéstelenül beszélt.
Előállították a kapitányságra, ahol a kábítószer gyors teszt kimutatta a tiltott szer jelenlétét a szervezetében.
Lopás bűntett és kábítószer birtoklása vétség gyanúja miatt is eljárás indul ellene.
