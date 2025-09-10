szeptember 10., szerda

Betörés

1 órája

Baltával ment kenyérért, kiderült, mitől lett ilyen kemény legény

Címkék#rendőrség#éjfél#békéscsabai#pékség#bűntett

Békéscsabán egy váratlan esemény rázta meg a város csendjét: egy férfi szokatlan eszközzel próbált utat törni egy helyi pékségbe.

Beol.hu

Baltával törte be egy pékség ajtaját egy férfi szerdán éjfél után pár perccel Békéscsabán. 

Baltával hatoltak be egy békéscsabai pékségbe

A csörömpölést meghallotta egy férfi és hívta a rendőrséget. A kiérkező rendőrök a helyszínen elfogták a betörőt, aki az intézkedés alatt zavartan viselkedett és összefüggéstelenül beszélt. 

Előállították a kapitányságra, ahol a kábítószer gyors teszt kimutatta a tiltott szer jelenlétét a szervezetében. 

Lopás bűntett és kábítószer birtoklása vétség gyanúja miatt is eljárás indul ellene. 

 

A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
