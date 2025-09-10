szeptember 10., szerda

HunorNikolett névnap

20°
+32
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Súlyos döntést hozott

37 perce

Nem bírta elviselni édesapja szenvedését a fiú, kis híján végzetes lépést tett

Címkék#állapot#életveszélyes#bicska#gép#apa

A napokban tölti be 14. életévét az a sarkadi fiú, aki beteg édesapját látva úgy döntött, „segít neki”. Lépése kis híján végzetes lett a beteg édesapa számára, hibás döntésére később döbbent rá.

Pocsaji Richárd

A napokban tölti be 14. életévét az a sarkadi fiú, aki a beteg édesapja szenvedését látva úgy döntött, segít neki: az egyik látogatás alkalmával megmarkolta bicskáját és elvágta a csövet, amely a centrális vénát egy pumpával összekötve továbbította a gyógyszereket a magatehetetlen férfi szervezetébe. Az intenzív osztály személyzete észlelte a bajt és sikerült közbeavatkozniuk, a beteg édesapa életét sikerült megmenteni – olvasható a Rendészeti Államtitkárság oldalán.

Beteg édesapa: elvágta az infúziós csövet a fia
 A fiú megmarkolta bicskáját és elvágta a csövet, amely a centrális vénát egy pumpával összekötve továbbította a gyógyszereket a beteg édesapa szervezetébe. Fotó:  Illusztráció: Shutterstock

A beteg édesapa elvérezhetett volna

A mozdulat életveszélyes állapotot idézhetett volna elő: az apa elvérezhetett volna, a vénába jutó levegő légbuborékot, az pedig légembóliát okozhatott volna. A fiú beismerő vallomást tett. Elmondása szerint nem tudta kezelni mindig erős apja hirtelen ágyhoz kötöttségét, kiszolgáltatottságát. Tettének helytelenségére a kifolyó vér és a berohanó ápolók láttán döbbent rá. 

A kés, amivel elvágta a kórházi csövet. Forrás: Rendészeti Államtitkárság

Korábban a gépet próbálta meg kikapcsolni

Kiderült, előzőleg az apja kórházi ágya melletti gépet próbálta kikapcsolni, a hangos jelzésre azonban ápoló érkezett és helyreállította azt. Ezután nyúlt bicskájáért... Életveszélyt okozó testi sértés bűntettének kísérletével gyanúsítják, szabadlábon védekezhet.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu