Nem bírta elviselni édesapja szenvedését a fiú, kis híján végzetes lépést tett

A napokban tölti be 14. életévét az a sarkadi fiú, aki a beteg édesapja szenvedését látva úgy döntött, segít neki: az egyik látogatás alkalmával megmarkolta bicskáját és elvágta a csövet, amely a centrális vénát egy pumpával összekötve továbbította a gyógyszereket a magatehetetlen férfi szervezetébe. Az intenzív osztály személyzete észlelte a bajt és sikerült közbeavatkozniuk, a beteg édesapa életét sikerült megmenteni – olvasható a Rendészeti Államtitkárság oldalán.

A beteg édesapa elvérezhetett volna

A mozdulat életveszélyes állapotot idézhetett volna elő: az apa elvérezhetett volna, a vénába jutó levegő légbuborékot, az pedig légembóliát okozhatott volna. A fiú beismerő vallomást tett. Elmondása szerint nem tudta kezelni mindig erős apja hirtelen ágyhoz kötöttségét, kiszolgáltatottságát. Tettének helytelenségére a kifolyó vér és a berohanó ápolók láttán döbbent rá.

A kés, amivel elvágta a kórházi csövet.

Korábban a gépet próbálta meg kikapcsolni

Kiderült, előzőleg az apja kórházi ágya melletti gépet próbálta kikapcsolni, a hangos jelzésre azonban ápoló érkezett és helyreállította azt. Ezután nyúlt bicskájáért... Életveszélyt okozó testi sértés bűntettének kísérletével gyanúsítják, szabadlábon védekezhet.