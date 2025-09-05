Bepánikolt a rendőröktől a drogos férfi, de már elkésett

A rendőrök láttán megpróbálta eldobni a kezében lévő kábítószergyanús anyagot egy férfi csütörtökön 23 óra 30 perc körül Szarvason, a Szabadság úton.

Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Éppen egy menetrend szerinti buszról szállt le, amikor meglátta a rendőröket és gyorsan meg akart szabadulni a fehér kristályos anyagtól, amit egy csekkbe csomagolva a kezében tartott. A rendőrök észrevették ezt és látva a férfi zavart viselkedését intézkedés alá vonták. Az igazoltatás során a nála lévő üvegpipát is megpróbálta észrevétlenül eldobni, de az a földre érve darabokra tört. A Szarvasi Rendőrkapitányság kábítószer birtoklása vétség gyanúja miatt indított eljárást ellene.