3 órája
Ellepték a rendőrök a vasútállomást, ezért hívták ki őket
Ellepték a rendőrök a békéscsabai vasútállomást. Egészen hihetetlen történet miatt riasztották őket.
Ellepték a rendőrök a békéscsabai vasútállomást, több autóval érkeztek a helyszínre – számolt be a történetről egy olvasó.
A rendőrségen elmondták, hogy érvényes jegy nélkül utazott az egyik vonaton egy férfi. A kalauz azonban hiába szólította fel, nem volt hajlandó leszállni. Ezért kérte a rendőrök segítségét, a férfi viszont nekik is nemet mondott. Sőt, nemcsak leszállni, de igazolni sem volt hajlandó magát. Ezért kértek a rendőrök erősítést a helyszínre. A férfit végül előállították a városi rendőrkapitányságra.
