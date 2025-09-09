szeptember 9., kedd

Ellepték a rendőrök a vasútállomást, ezért hívták ki őket

Ellepték a rendőrök a békéscsabai vasútállomást. Egészen hihetetlen történet miatt riasztották őket.

Ellepték a rendőrök a békéscsabai vasútállomást, több autóval érkeztek a helyszínre – számolt be a történetről egy olvasó.

Több autóval érkeztek a pályaudvarra.  Fotó: MW-archívum

A rendőrségen elmondták, hogy érvényes jegy nélkül utazott az egyik vonaton egy férfi. A kalauz azonban hiába szólította fel, nem volt hajlandó leszállni. Ezért kérte a rendőrök segítségét, a férfi viszont nekik is nemet mondott. Sőt, nemcsak leszállni, de igazolni sem volt hajlandó magát. Ezért kértek a rendőrök erősítést a helyszínre. A férfit végül előállították a városi rendőrkapitányságra.

 

 

