Házakat és raktárakat pusztított el a tűz Békésben, embereket öltek a lángok – galériával, videóval

Régen történt már akkora Békés megyei tűzeset, mint ami hétfőn volt Mezőhegyesen. Hatalmas füst csapott fel hétfőn kora este egy raktárépületben, ahol egy 2400 négyzetméter alapterületű raktárépület kapott lángra és égett teljes terjedelmében, valamint mintegy kétezer négyzetméteren raklapok is lángra kaptak.

A hétfői Békés megyei tűzhöz számos városból érkeztek tűzoltók, a lángok hatalmas területen pusztítottak Mezőhegyesen. Forrás: Katasztrófavédelem

A Katasztrófavédelem közlése szerint este fél 11-kor a tűzoltók tizenkét vízsugárral körülhatárolták a lángokat. Mintegy hatvan tűzoltó dolgozott az oltási munkálatokban, köztük hivatásos, önkéntes és önkormányzati tűzoltók is. Az információk szerint átmenetileg nem volt áram a környék mintegy 150 fogyasztóhelyén. Egy embert füstmérgezés miatt kórházba vittek. A bajba jutott családi vállalkozás érdekében az egész település összefogott, hiszen ahogy fogalmaztak, egy élet munkája veszett oda a tűzben.

Az elmúlt években sem maradtak el a Békés megyei tűzesetek

Ugyancsak egy áruraktár égett 2021 júliusában Orosházán, amikor tűz ütött ki a Csorvási úton lévő O-I Manufacturing Magyarország Kft. üveggyárában. Mintegy háromszáz négyzetméternyi területen, hat méter magasan álló raklapokon a bálázott öblösüvegek fóliázása, valamint raklapjai kaptak lángra. A nem égő raklapokat két targoncával szállították el a tűzzel érintett területről. A raktárt huszonhat dolgozó hagyta el a tűz keletkezése idején, melyet a reggeli órákra megfékeztek a tűzoltók.

Ugyancsak egy áruraktár égett 2021 júliusában Orosházán Archív-fotó: Donka Ferenc

Közel száz hektáron pusztított a tűz

A puszta is gyakran ég nyaranta a szárazság miatt Békés vármegyeszerte. Három évvel ezelőtt az elszáradt aljnövényzet gyulladt ki Elek határában, a Kétegyházi út közelében. Mint kiderült, a tűz megközelítőleg száz hektáron pusztított, a lángok nagy területen érintettek legelőt, fás területeket, valamint egy napraforgó táblát. A helyszínre négyes kiemelt riasztási fokozatban, összesen tizennégy járművel érkeztek ki

a gyulai,

a mezőkovácsházi,

a békéscsabai,

a mezőberényi,

a szeghalmi

és az orosházi hivatásos,

valamint a tótkomlósi és békési önkormányzat tűzoltói. Szelezsán György, Elek polgármestere akkor arról számolt be, hogy sajnos az anyagi káron túl komoly természeti csapás is történt, hiszen a legelő jelentős része Natura 2000 természetvédelmi terület, és a tűz miatt az ott élő fajok egy része nagy valószínűséggel megsemmisült.