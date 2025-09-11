1 órája
Házakat és raktárakat pusztított el a tűz Békésben, embereket öltek a lángok – galériával, videóval
Az egész vármegyét megrázta az a hétfőn történt tűzeset, amely során egy 2400 négyzetméteres raktárépület és raklapok százai kaptak lángra Mezőhegyesen. Cikkünkben felidézünk néhány, az elmúlt években történt hasonlóan nagy port kavart Békés megyei tűzesetet.
Régen történt már akkora Békés megyei tűzeset, mint ami hétfőn volt Mezőhegyesen. Hatalmas füst csapott fel hétfőn kora este egy raktárépületben, ahol egy 2400 négyzetméter alapterületű raktárépület kapott lángra és égett teljes terjedelmében, valamint mintegy kétezer négyzetméteren raklapok is lángra kaptak.
A Katasztrófavédelem közlése szerint este fél 11-kor a tűzoltók tizenkét vízsugárral körülhatárolták a lángokat. Mintegy hatvan tűzoltó dolgozott az oltási munkálatokban, köztük hivatásos, önkéntes és önkormányzati tűzoltók is. Az információk szerint átmenetileg nem volt áram a környék mintegy 150 fogyasztóhelyén. Egy embert füstmérgezés miatt kórházba vittek. A bajba jutott családi vállalkozás érdekében az egész település összefogott, hiszen ahogy fogalmaztak, egy élet munkája veszett oda a tűzben.
Az elmúlt években sem maradtak el a Békés megyei tűzesetek
Ugyancsak egy áruraktár égett 2021 júliusában Orosházán, amikor tűz ütött ki a Csorvási úton lévő O-I Manufacturing Magyarország Kft. üveggyárában. Mintegy háromszáz négyzetméternyi területen, hat méter magasan álló raklapokon a bálázott öblösüvegek fóliázása, valamint raklapjai kaptak lángra. A nem égő raklapokat két targoncával szállították el a tűzzel érintett területről. A raktárt huszonhat dolgozó hagyta el a tűz keletkezése idején, melyet a reggeli órákra megfékeztek a tűzoltók.
Közel száz hektáron pusztított a tűz
A puszta is gyakran ég nyaranta a szárazság miatt Békés vármegyeszerte. Három évvel ezelőtt az elszáradt aljnövényzet gyulladt ki Elek határában, a Kétegyházi út közelében. Mint kiderült, a tűz megközelítőleg száz hektáron pusztított, a lángok nagy területen érintettek legelőt, fás területeket, valamint egy napraforgó táblát. A helyszínre négyes kiemelt riasztási fokozatban, összesen tizennégy járművel érkeztek ki
- a gyulai,
- a mezőkovácsházi,
- a békéscsabai,
- a mezőberényi,
- a szeghalmi
- és az orosházi hivatásos,
valamint a tótkomlósi és békési önkormányzat tűzoltói. Szelezsán György, Elek polgármestere akkor arról számolt be, hogy sajnos az anyagi káron túl komoly természeti csapás is történt, hiszen a legelő jelentős része Natura 2000 természetvédelmi terület, és a tűz miatt az ott élő fajok egy része nagy valószínűséggel megsemmisült.
Nagy port kavart tűzesetek Békésben
A tűz olykor emberéletet is követel
Sajnálatos módon minden évben többen is meghalnak lakás vagy háztűz miatt a vármegyében. 2022.februárjában Csorváson, a József Attila utcában egy ember vesztette életét, miután egy nyolcvan négyzetméteres családi ház szobájában és előszobájában a bútorok és felhalmozott szemét lángra kapott. Hat járművel tizennyolc tűzoltó vonult a helyszínre, azonban oltás közben az épület lakójának holttestét találták csak meg.
A postás, zenész elvesztése lesújtotta a kondorosiakat
Tavaly júniusban szörnyű vihar csapott le Kondorosra, melynek következtében egy Rákóczi utcai családi házba csapott a villám, ahol egy mindenki által ismert és szeretett nyugdíjas postás és zenész lakott. A főépület 80 százaléka, valamint a vele egybeépített melléképület fele lángolt. Leszenyiczki Mihály, Leszi feleségével és a lányával ki tudott menekülni az égő házból, de a zenész visszament, hogy próbálja oltani a tüzet, kihozni értékeiket, többek között a számára oly fontos hangszereit.
Misi bácsi azonban nem élte túl az esetet, a mentők sem tudták újraéleszteni a halálos tűz után. Mivel a lakóház a tűzeset következtében lakhatatlanná vált, ezért a család az önkormányzathoz fordult segítségért, a polgármester pedig haladéktalan intézkedést tett.