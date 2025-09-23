szeptember 23., kedd

Tűzeset

2 órája

Képeken a hétfői battonyai raktártűz pusztítása

Battonyán, a Hunyadi János utcában egy garázsként használt raktár gyulladt ki.

Beol.hu

Korábban már beszámoltunk róla, hogy lángra kapott egy üzlet raktárhelyisége Battonyán.

A tűzeset pusztítása. Fotó: BM OKF

Battonyán, a Hunyadi János utcában egy garázsként használt raktár tetőszerkezete és berendezési tárgyai égtek hétfő  délután. A mintegy negyven négyzetméteres épületben keletkezett tüzet a helyszínre riasztott mezőkovácsházi hivatásos és battonyai önkéntes tűzoltók négy vízsugárral oltották el.

A battonyai raktártűz pusztítása

Fotók: BM OKF

 A tűzesetben személyi sérülés nem történt.

Lángra kapott egy raktárhelyiség Battonyán

Fotók: Mákos Árpád/Facebook

 

 

