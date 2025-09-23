Képeken a hétfői battonyai raktártűz pusztítása

Korábban már beszámoltunk róla, hogy lángra kapott egy üzlet raktárhelyisége Battonyán.

A tűzeset pusztítása. Fotó: BM OKF

Battonyán, a Hunyadi János utcában egy garázsként használt raktár tetőszerkezete és berendezési tárgyai égtek hétfő délután. A mintegy negyven négyzetméteres épületben keletkezett tüzet a helyszínre riasztott mezőkovácsházi hivatásos és battonyai önkéntes tűzoltók négy vízsugárral oltották el.