Képeken a hétfői battonyai raktártűz pusztítása
Battonyán, a Hunyadi János utcában egy garázsként használt raktár gyulladt ki.
Korábban már beszámoltunk róla, hogy lángra kapott egy üzlet raktárhelyisége Battonyán.
Battonyán, a Hunyadi János utcában egy garázsként használt raktár tetőszerkezete és berendezési tárgyai égtek hétfő délután. A mintegy negyven négyzetméteres épületben keletkezett tüzet a helyszínre riasztott mezőkovácsházi hivatásos és battonyai önkéntes tűzoltók négy vízsugárral oltották el.
A battonyai raktártűz pusztításaFotók: BM OKF
A tűzesetben személyi sérülés nem történt.
Lángra kapott egy raktárhelyiség BattonyánFotók: Mákos Árpád/Facebook
