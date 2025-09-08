Megbénult a forgalom: három autó ütközött össze hétfőn reggel

Az ütközés 7 óra 20 után történt Békés és Békéscsaba között. Az utoléréses baleset során egy Békéscsaba felé haladó személyautó nekiütközött az előtte haladó személyautónak, és azt nekitolta az előtte lévő szintén személygépkocsinak. A történtek során senki sem sérült meg.

A balesethez a békési önkormányzati tűzoltókat riasztották, akik két gépkocsit áramtalanítottak. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom.